Реакция апашки на английскую речь Токаева растрогала Казнет

Казахстанский журналист Адиль Балтабаев, освещающий деятельность президента страны Касым-Жомарта Токаева, заснял один из трогательных моментов выступления главы государства на церемонии открытия "Игр будущего – 2026", сообщает Zakon.kz.

Так, Балтабаев поймал момент, когда президент Казахстана во время церемонии говорил на английском языке. Одна из присутствовавших зрительниц не смогла скрыть своих эмоций и с восхищением наблюдала за происходящим.

Комментаторы отметили красоту казахстанки и поблагодарили автора за интересные моменты.

Крутая апашка!

Такое восхищение и гордость.

Какие классные душевные моменты вы снимаете.

Такой кадр поймал! Апашка такая красивая!

Гордость!

С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане проходит масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего – 2026".

Известно, что Касым-Жомарт Токаев свободно владеет пятью языками: казахским, русским, английским, китайским и французским, которые он активно использует в своей дипломатической и государственной практике.

Стоит отметить, что Токаев во время церемонии сделал громкое объявление: в 2027 году Астана примет чемпионат мира по киберспорту.