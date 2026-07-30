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Общество

Реакция апашки на английскую речь Токаева растрогала Казнет

зрители, Токаев, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 11:53 Фото: akorda.kz
Казахстанский журналист Адиль Балтабаев, освещающий деятельность президента страны Касым-Жомарта Токаева, заснял один из трогательных моментов выступления главы государства на церемонии открытия "Игр будущего – 2026", сообщает Zakon.kz.

Так, Балтабаев поймал момент, когда президент Казахстана во время церемонии говорил на английском языке. Одна из присутствовавших зрительниц не смогла скрыть своих эмоций и с восхищением наблюдала за происходящим.

Комментаторы отметили красоту казахстанки и поблагодарили автора за интересные моменты.

  • Крутая апашка!
  • Такое восхищение и гордость.
  • Какие классные душевные моменты вы снимаете.
  • Такой кадр поймал! Апашка такая красивая!
  • Гордость!

С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане проходит масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего – 2026".

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 11:53
Токаев выступил на церемонии открытия "Игр будущего – 2026"

Известно, что Касым-Жомарт Токаев свободно владеет пятью языками: казахским, русским, английским, китайским и французским, которые он активно использует в своей дипломатической и государственной практике.

Стоит отметить, что Токаев во время церемонии сделал громкое объявление: в 2027 году Астана примет чемпионат мира по киберспорту.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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