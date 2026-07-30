Реакция апашки на английскую речь Токаева растрогала Казнет
Так, Балтабаев поймал момент, когда президент Казахстана во время церемонии говорил на английском языке. Одна из присутствовавших зрительниц не смогла скрыть своих эмоций и с восхищением наблюдала за происходящим.
Комментаторы отметили красоту казахстанки и поблагодарили автора за интересные моменты.
- Крутая апашка!
- Такое восхищение и гордость.
- Какие классные душевные моменты вы снимаете.
- Такой кадр поймал! Апашка такая красивая!
- Гордость!
С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане проходит масштабный международный спортивный турнир "Игры будущего – 2026".
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Известно, что Касым-Жомарт Токаев свободно владеет пятью языками: казахским, русским, английским, китайским и французским, которые он активно использует в своей дипломатической и государственной практике.
Стоит отметить, что Токаев во время церемонии сделал громкое объявление: в 2027 году Астана примет чемпионат мира по киберспорту.