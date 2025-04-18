Зарплаты тренеров растут в Казахстане

Для стимулирования повышения профессиональной квалификации тренеров-педагогов в Казахстане увеличивают их зарплату, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства туризма и спорта РК, с 2020 года заработная плата педагогических работников спортивной направленности ежегодно увеличивалась на 25%. К 2024 году рост составил 100%.

Кроме того, с 2022 года базовая заработная плата работников сферы физической культуры и спорта – тренеров, методистов, инструкторов и других специалистов – также увеличивается в течение четырехлетнего периода. В 2025 году данный показатель достиг 100%.

С 2026 года тренерам, прошедшим специальный квалификационный тест и осуществляющим учебно-тренировочный процесс в соответствии с национальными стандартами, предусмотрена доплата в размере 30% от ежемесячного должностного оклада.

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