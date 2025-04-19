Горнолыжный туризм по мировым стандартам планируют развивать в Казахстане

В стране намерены развивать горнолыжный туризм по мировым стандартам совместно с глобальным лидером индустрии, сообщает Zakon.kz.

Об этом шла речь на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с главой компании PGI Management Жоаном Виладоматом. Внимание уделено Алматинскому кластеру.

"Стороны обсуждили мировые тенденции туристской отрасли и ее вклад в рост экономики стран. Отмечено, что горнолыжное направление является серьезным инструментом социально-экономического развития горных районов и страны в целом", – говорится в официальном сообщении пресс-службы правительства.

Стороны рассмотрели перспективы совместного развития Алматинского горного кластера, где сейчас туристический поток составляет 2 млн человек в год.

Существующая инфраструктура из трасс суммарной протяженностью 41 км и 16 подъемников позволяет обеспечивать пропускную способность в 6 тысяч человек в день. При этом растущий спрос со стороны внутренних и зарубежных туристов требует дальнейшего совершенствования государственной стратегии развития горнолыжного туризма как всесезонной туристской дестинации.

Согласно анализу, если довести протяженности трасс до 227 км и увеличить количество подъемников до 58, можно в 5,6 раза нарастить текущую пропускную способность. Таким образом, алматинский горнолыжный кластер к 2029 году сможет принимать до 7,5 млн туристов в год. Кроме того, ожидается устойчивый эффект по развитию смежной и сервисной экономики.

Важным направлением также названа инклюзия. Модернизация инфраструктуры позволит шире развивать образовательные детские программы по обучению зимним видам спорта, а также семейный досуг.

29 марта 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, а также президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, осмотрели горнолыжный кластер Алматы. Знаковые вершины Заилийского Алатау лидерам государств показал аким мегаполиса Ерболат Досаев.