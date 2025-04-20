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События

В Астане и 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 21 апреля

облака, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 23:49 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 21 апреля 2025 года. Согласно прогнозу, опасные погодные явления ожидаются в столице и 13 регионах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем гроза. Ветер порывами до 20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза и туман. Ветер до 25 м/с. Ночью на юге области на поверхности почвы сохраняются заморозки до -1°C. В Таразе ночью порывы ветра до 20 м/с.

Днем на западе и юге Акмолинской области возможна гроза. Ветер до 20 м/с. В Кокшетау ночью порывы ветра до 20 м/с.

В Алматинской области ожидается ветер до 20 м/с. Ночью на востоке и в предгорьях возможны заморозки до -3°C.

В горных районах области Жетысу ночью и утром туман. На севере и в центре области ночью заморозки до -3°C. В Талдыкоргане ночью заморозки до -2°C на поверхности почвы.

Днем на севере и востоке Костанайской области ожидается гроза. В Костанае днем гроза.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области — осадки (дождь, снег), днем на севере и востоке — гроза, возможен град. Ветер до 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем гроза, порывы ветра до 20 м/с.

Днем на севере и в центре области Абай возможны гроза и град. Ветер до 28 м/с. В Семее днем гроза, порывы ветра до 20 м/с.

Днем на юге и востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер до 20 м/с. В Павлодаре днем порывы ветра до 20 м/с.

В Атырауской области ветер днем до 20 м/с.

В горных районах Туркестанской области днем ожидается гроза. Ветер до 20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью дождь, днем на юго-западе гроза. Ветер до 20 м/с.

Днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер до 23 м/с. В Актау днем пыльная буря, ветер до 20 м/с.

В Кызылординской области ветер днем до 20 м/с.

По данным РГП "Казгидромет", 21 апреля погоду на большей части страны обусловит отрог антициклона. Он принесет казахстанцам отдых от осадков.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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