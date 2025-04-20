В Астане и 13 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 21 апреля
В Астане днем гроза. Ветер порывами до 20 м/с.
Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза и туман. Ветер до 25 м/с. Ночью на юге области на поверхности почвы сохраняются заморозки до -1°C. В Таразе ночью порывы ветра до 20 м/с.
Днем на западе и юге Акмолинской области возможна гроза. Ветер до 20 м/с. В Кокшетау ночью порывы ветра до 20 м/с.
В Алматинской области ожидается ветер до 20 м/с. Ночью на востоке и в предгорьях возможны заморозки до -3°C.
В горных районах области Жетысу ночью и утром туман. На севере и в центре области ночью заморозки до -3°C. В Талдыкоргане ночью заморозки до -2°C на поверхности почвы.
Днем на севере и востоке Костанайской области ожидается гроза. В Костанае днем гроза.
Ночью на севере Восточно-Казахстанской области — осадки (дождь, снег), днем на севере и востоке — гроза, возможен град. Ветер до 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем гроза, порывы ветра до 20 м/с.
Днем на севере и в центре области Абай возможны гроза и град. Ветер до 28 м/с. В Семее днем гроза, порывы ветра до 20 м/с.
Днем на юге и востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер до 20 м/с. В Павлодаре днем порывы ветра до 20 м/с.
В Атырауской области ветер днем до 20 м/с.
В горных районах Туркестанской области днем ожидается гроза. Ветер до 20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью дождь, днем на юго-западе гроза. Ветер до 20 м/с.
Днем на западе и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер до 23 м/с. В Актау днем пыльная буря, ветер до 20 м/с.
В Кызылординской области ветер днем до 20 м/с.
По данным РГП "Казгидромет", 21 апреля погоду на большей части страны обусловит отрог антициклона. Он принесет казахстанцам отдых от осадков.