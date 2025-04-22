Весна продолжает капризничать: обновленный прогноз по Астане, Алматы и Шымкенту
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Подробно о прогнозе погоды на 23, 24 и 25 апреля 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Так, все три дня в Алматы будут идти дожди, в Шымкенте потеплеет до 29 градусов, а в Астане – до 24, сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 23 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Днем порывы ветра поднимутся до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +22+24°.
- 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°, днем +16+18°.
- 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +22+24°.
Прогноз погоды по Алматы
- 23 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.
- 24 апреля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.
- 25 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ожидается сильный ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +22+24°.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 23 апреля: переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра поднимутся до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +23+25°.
- 24 апреля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра усилятся до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +25+27°.
- 25 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +27+29°.
Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы сообщил, что 22 апреля 2025 года ожидается ухудшение погоды. В городе объявлено штормовое предупреждение.
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