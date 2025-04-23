Пилот по газовым ваучерам хотят продлить и расширить на все регионы Казахстана

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 23 апреля 2025 года на заседании правительства озвучил, что рассматривается продление пилотного проекта "Социальный кошелек" до 30 июня и его масштабирование на все газифицированные регионы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что министерство вместе с другими госорганами запустило пилотный цифровой проект "Социальный кошелек". В его рамках жителям Западно-Казахстанской области и Шымкента, получающим адресную и жилищную помощь, выдают ваучеры на товарный газ.

"Данный проект направлен на поддержку уязвимых слоев населения в условиях роста цен на товарный газ. С момента запуска пилотного проекта услугой воспользовались 9,4 тыс. абонентов. Объем потребленного газа со скидкой до 24% составил 2,9 млн куб. м на сумму 23,5 млн тенге. Положительная обратная связь от получателей подтверждает высокую востребованность сервиса и актуальность его дальнейшего масштабирования по стране", – рассказал Ерлан Аккенженов.

Министр отметил, что данный пилотный проект будет завершен в конце апреля 2025 года.

"В связи с этим в настоящее время прорабатывается вопрос о продлении срока пилотного проекта до 30 июня текущего года с последующим масштабированием на все газифицированные регионы страны сроком на один год. Вместе с тем в целях обеспечения развития газовой отрасли предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке утверждаются сроком на 5 лет. На сегодняшний день при средней предельной оптовой цене на товарный газ в размере 23 646 тенге/тыс. куб. м для реализации 1000 куб. м газа населению национальный оператор субсидирует 10 096 тенге", – сказал Ерлан Аккенженов.

30 января 2025 года стало известно, что предельные цены при оптовой продаже товарного газа будут устанавливать по-новому.