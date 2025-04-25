Дизайнер из Алматы создает дома мечты в миниатюре

Алматинка Ильсия Шарипова увлекается созданием миниатюрных кукольных домиков, сообщает Zakon.kz.

На создание одного домика уходит до двух месяцев, передает телеканал "Хабар". Особенно, если это, например, французский стиль. Главное, чтобы он был не только красивым, но и безопасным.

Процессом занимается вся семья. Ильсия отвечает за проект и оформление, муж – за каркас дома, а идеи для интерьера часто подсказывает дочка. Она же тестирует готовые детали к миниатюре. Таким образом, за 4,5 года семья "построила" около 100 миниатюрных домиков.

Среди них есть и "Qazaq room". Это комната в современном этническом стиле. Внутри можно увидеть элементы казахского быта, национальные блюда и даже миниатюру отечественного шоколада.

Огласку в стране получила и инициатива детского тренера по дзюдо из Атырау. Из-за отсутствия помещения он открыл спортклуб в собственном доме.