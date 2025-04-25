Дизайнер из Алматы создает дома мечты в миниатюре
На создание одного домика уходит до двух месяцев, передает телеканал "Хабар". Особенно, если это, например, французский стиль. Главное, чтобы он был не только красивым, но и безопасным.
Процессом занимается вся семья. Ильсия отвечает за проект и оформление, муж – за каркас дома, а идеи для интерьера часто подсказывает дочка. Она же тестирует готовые детали к миниатюре. Таким образом, за 4,5 года семья "построила" около 100 миниатюрных домиков.
Среди них есть и "Qazaq room". Это комната в современном этническом стиле. Внутри можно увидеть элементы казахского быта, национальные блюда и даже миниатюру отечественного шоколада.
Огласку в стране получила и инициатива детского тренера по дзюдо из Атырау. Из-за отсутствия помещения он открыл спортклуб в собственном доме.