Информацию о двух педофилах в Актау прокомментировали в полиции

Жители Актау 26 апреля пересылают друг другу ориентировки о розыске двух мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, в ориентировке сказано, что местные правоохранительные органы разыскивают лиц, которые ранее совершили преступления, связанные с педофилией, а на текущий момент скрылись с места жительства в неизвестном направлении.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области.

"В связи с публикациями в социальных сетях о фактах отклонения от административного контроля лицами, состоящими на учете за преступления сексуального характера, органами внутренних дел приняты соответствующие меры реагирования. Установлено, что отдельные лица, обязанные регулярно отмечаться в органах внутренних дел, нарушили установленный порядок. Один из них был задержан на территории Атырауской области. В отношении второго лица осуществляются комплексные оперативно-розыскные мероприятия", – отметили в полиции.

Также в ведомстве сообщили, что после установления всех указанных лиц им будут разъяснены требования законодательства о необходимости прохождения регистрации и обязательной отметки каждые 10 дней в органах внутренних дел, а также будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.



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