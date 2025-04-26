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Общество

Информацию о двух педофилах в Актау прокомментировали в полиции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 18:17 Фото: Zakon.kz
Жители Актау 26 апреля пересылают друг другу ориентировки о розыске двух мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, в ориентировке сказано, что местные правоохранительные органы разыскивают лиц, которые ранее совершили преступления, связанные с педофилией, а на текущий момент скрылись с места жительства в неизвестном направлении.

Эту информацию Zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области. 

"В связи с публикациями в социальных сетях о фактах отклонения от административного контроля лицами, состоящими на учете за преступления сексуального характера, органами внутренних дел приняты соответствующие меры реагирования. Установлено, что отдельные лица, обязанные регулярно отмечаться в органах внутренних дел, нарушили установленный порядок. Один из них был задержан на территории Атырауской области. В отношении второго лица осуществляются комплексные оперативно-розыскные мероприятия", – отметили в полиции. 

Также в ведомстве сообщили, что после установления всех указанных лиц им будут разъяснены требования законодательства о необходимости прохождения регистрации и обязательной отметки каждые 10 дней в органах внутренних дел, а также будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Ранее главный психолог Управления воспитательной и социально-психологической работы среди осужденных Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) Людмила Игнатенко 3 апреля 2025 года рассказала, как распознать педофила. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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