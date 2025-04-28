Задержание велосипедиста в Астане возмутило казахстанцев: в ДП показали, что осталось за кадром

В соцсетях 27 апреля 2025 года появилось видео, на котором полицейские жестко скрутили мужчину. Автор видео возмущенно прокомментировал, что вот так относятся к людям, которые с утра выезжают на зарядку. В полиции показали, что происходило до этой кульминационной сцены, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции столицы 28 апреля, во время патрулирования полицейские остановили велосипедиста, который ехал по пешеходному мосту, где запрещено велодвижение.

"Полицейские хотели предупредить о необходимости соблюдения правил дорожного движения, однако мужчина сразу же отреагировал агрессивно, отказался выполнять законные требования. В связи с этим сотрудники полиции приняли предусмотренные законом меры и доставили его в отделение полиции. Департамент полиции подчеркивает: закон един для всех. Его соблюдение – обязанность каждого", – сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что за невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел предусмотрена ответственность.

"При этом в настоящее время назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента", – добавили в ДП.

В Алматы сотрудники полиции тоже произвели жесткое задержание на улице. В данном случае это были подозреваемые в мошенничестве.