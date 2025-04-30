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Общество

В алматинском аэропорту задержали серийного мошенника из Турции

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 08:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В аэропорту Алматы задержали гражданина Турции, которого на родине разыскивают за мошенничество, сообщает Zakon.kz.

В международном аэропорту города Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудники линейного отдела полиции задержали иностранного гражданина, находившегося в международном розыске по инициативе правоохранителей Турции за совершение 67 эпизодов интернет-мошенничества.

Фото: МВД РК

Подозреваемый в 2018 году разместил в интернете ложное объявление о продаже домашних животных, обманом завладел денежными средствами 67 человек и скрылся с территории Турции.

Сейчас он водворен в изолятор временного содержания.

Ранее в полиции ВКО прокомментировали информацию о маньяке в Усть-Каменогорске.

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Аксинья Титова
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