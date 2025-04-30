#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
512.32
582.92
6.29
Общество

Полицейским снова пришлось отвечать на обвинения в жестокости с помощью видео

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 12:15 Фото: Zakon.kz
Казахстанским полицейским снова потребовалось отвечать на обвинения в грубых действиях по отношению к гражданским лицам, сообщает Zakon.kz.

В этот раз жительница Уральска обвинила стражей порядка в рукоприкладстве. Как сообщило издание "Мой город", Екатерина Каирова заявила, что полицейские незаконно проникли в ее двор, имея якобы ордер на обыск соседнего дома. На соседку, и по совместительству маму Екатерины, написали заявление за кражу собаки породы чихуахуа. Хотя сами женщины уверяют, что собаку им отдали даром.

В итоге, со слов Екатерины, ее избил участковый. У нее есть соответствующее заключение из травмпункта. В Абайском отделе не захотели принимать ее заявление, и она обратилась в Департамент полиции (ДП).

Женщина намерена добиваться справедливости в суде.

В свою очередь полиция Западно-Казахстанской области 30 апреля 2025 года опубликовала видео с тем, что осталось за кадром в рамках того инцидента.

"Касательно публикации на странице "Мой город" выступления гр. К. и Х. сообщаем, что сотрудники полиции действовали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту самоуправства. В ходе расследования произведен санкционированный обыск судом по месту жительства гр. Х. На видеозаписи следственного действия видно, что сотрудники полиции, завершив обыск, пытались покинуть двор дома, однако последняя вместе с дочерью препятствовали законным действиям сотрудников полиции, агрессивно перекрыв входную калитку и не давая им выйти с территории двора", – сказано в комментарии полиции.

Там утверждают, что следственно-оперативные действия сотрудники проводили в соответствии с действующим законодательством РК.

"Обыск проводился на основании санкции суда в присутствии понятых и с обязательной видеофиксацией, как того требует процедура. Все действия сотрудников полиции также были задокументированы. Уведомление об основаниях и правах было предоставлено. В рамках следственных мероприятий сотрудники действовали в пределах своих полномочий. Противоправные действия в отношении граждан не совершались", – заявили в ДП.

При этом в настоящее время назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента.

27 апреля в Казнете распространили видео из Астаны, где полицейские задержали велосипедиста. Общественность возмутила жесткость в действиях стражей порядка. Те в свою очередь показали, что предшествовало такой реакции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сильные дожди, снег и холод вновь надвигаются на Казахстан
Общество
12:31, Сегодня
Сильные дожди, снег и холод вновь надвигаются на Казахстан
В Астане за день общественным транспортом воспользовались более миллиона человек
Общество
12:12, Сегодня
В Астане за день общественным транспортом воспользовались более миллиона человек
Мажилис одобрил поправки о взносах по ОСМС
Общество
11:59, Сегодня
Мажилис одобрил поправки о взносах по ОСМС
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: