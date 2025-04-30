Полицейским снова пришлось отвечать на обвинения в жестокости с помощью видео

Казахстанским полицейским снова потребовалось отвечать на обвинения в грубых действиях по отношению к гражданским лицам, сообщает Zakon.kz.

В этот раз жительница Уральска обвинила стражей порядка в рукоприкладстве. Как сообщило издание "Мой город", Екатерина Каирова заявила, что полицейские незаконно проникли в ее двор, имея якобы ордер на обыск соседнего дома. На соседку, и по совместительству маму Екатерины, написали заявление за кражу собаки породы чихуахуа. Хотя сами женщины уверяют, что собаку им отдали даром.

В итоге, со слов Екатерины, ее избил участковый. У нее есть соответствующее заключение из травмпункта. В Абайском отделе не захотели принимать ее заявление, и она обратилась в Департамент полиции (ДП).

Женщина намерена добиваться справедливости в суде.

В свою очередь полиция Западно-Казахстанской области 30 апреля 2025 года опубликовала видео с тем, что осталось за кадром в рамках того инцидента.

"Касательно публикации на странице "Мой город" выступления гр. К. и Х. сообщаем, что сотрудники полиции действовали в рамках уголовного дела, возбужденного по факту самоуправства. В ходе расследования произведен санкционированный обыск судом по месту жительства гр. Х. На видеозаписи следственного действия видно, что сотрудники полиции, завершив обыск, пытались покинуть двор дома, однако последняя вместе с дочерью препятствовали законным действиям сотрудников полиции, агрессивно перекрыв входную калитку и не давая им выйти с территории двора", – сказано в комментарии полиции.

Там утверждают, что следственно-оперативные действия сотрудники проводили в соответствии с действующим законодательством РК.

"Обыск проводился на основании санкции суда в присутствии понятых и с обязательной видеофиксацией, как того требует процедура. Все действия сотрудников полиции также были задокументированы. Уведомление об основаниях и правах было предоставлено. В рамках следственных мероприятий сотрудники действовали в пределах своих полномочий. Противоправные действия в отношении граждан не совершались", – заявили в ДП.

При этом в настоящее время назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента.

27 апреля в Казнете распространили видео из Астаны, где полицейские задержали велосипедиста. Общественность возмутила жесткость в действиях стражей порядка. Те в свою очередь показали, что предшествовало такой реакции.