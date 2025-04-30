"Председатель Антикора" может позвонить любому: к казахстанцам обратились с просьбой

В Антикоррупционной службе 30 апреля 2025 года предупредили о продолжающихся попытках мошенничества, совершаемых от имени руководства и сотрудников ведомства, сообщает Zakon.kz.

Случаи, когда мошенники представляются председателем Антикора либо звонят от его имени для решения различных вопросов, участились.

"К примеру, в социальных сетях зафиксирован случай, где злоумышленник, представляясь председателем Антикоррупционной службы Асхатом Жұмағали, позвонил директору одной из школ Жуалынского района управления образования акимата Жамбылской области с целью незаконного решения личных вопросов. В настоящее время злоумышленник установлен, в отношении него принимаются предусмотренные законом меры", – рассказали в Антикоре.

Казахстанцам напоминают, что мошенники создают фальшивые аккаунты в мессенджерах и социальных сетях (WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook и др.), а также совершают телефонные звонки, представляясь руководством и должностными лицами агентства для введения граждан в заблуждение и получения выгоды мошенническим путем.

"Просьба не доверять подобным мошенническим звонкам, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков, рассылок или сообщений просим незамедлительно информировать правоохранительные органы", – обратились в Антикоре.

28 апреля казахстанцев предупредили о новой волне телефонного мошенничества от имени поликлиник, коммунальных служб и доставок.