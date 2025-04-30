Депутат придумал, как снизить статистику разводов в Казахстане

Депутат Мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты 30 апреля 2025 года рассказал, как можно снизить статистику разводов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил мажилисмен в своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, по официальным данным Национального бюро статистики, в 2023 году в стране было зарегистрировано 120,8 тыс. браков, из которых 40,2 тыс. закончились разводом.

"На сегодня в Казахстане насчитывается 400 тыс. одиноких женщин и 60 тыс. одиноких мужчин", – заявил Ардак Назаров.

По его словам, если и дальше не решать эту проблему, институт семьи может столкнуться со стагнацией. Для решения проблемы он предлагает ряд мер. В первую очередь, повысить размер госпошлин для подачи иска в суд о расторжении брака.

"Кроме того, предлагаем рассмотреть возможность постепенного повышения ставки подоходного налога для официально разведенных лиц. Нужно провести масштабную информационно-идеологическую кампанию против оформления кредитов для проведения свадеб. Молодые люди часто влезают в долги и берут банковские кредиты на свою свадьбу. Выплата кредита в течение нескольких лет ради сиюминутного торжества может истощить благосостояние молодой семьи и негативно повлиять на ее экономическую независимость. Эффективным было бы выпустить обращение на национальном уровне под лозунгом "Простая свадьба – благословенная семья", привлекая к этой инициативе общественных деятелей, представителей религиозных конфессий, отечественные СМИ и блогеров", – заявил Ардак Назаров.

21 апреля 2025 году министр юстиции Ерлан Сарсембаев заявил, что в Казахстане половина браков заканчивается разводом.