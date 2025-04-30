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Общество

Новые управления появятся в акиматах страны: чем они будут заниматься

Детский омбудсмен Закиева Динара, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 17:05 Фото: Instagram/zakiyevadinara
30 апреля 2025 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала о том, что в областях будут создаваться управления по охране прав детей, а также соответствующие отделы в районах, сообщает Zakon.kz.

Как отметила в Instagram детский омбудсмен, над этой инициативой в соответствии с поручением главы государства по укреплению системы защиты детства работали практически год при поддержке госсоветника Ерлана Карина, Администрации президента, совместно с Отделом внутренней политики, Комитетом по охране прав детей.

"Вчера Правительство поддержало наше предложение по созданию в структуре акиматов регионов управлений по охране прав детей. Создаются новые управления за счет вывода органов опеки и попечительства из структуры управления образования в акиматах (согласно новой норме закона о нормативе "один сотрудник на 5 тыс. детей" теперь на полмиллиона детей – 100 сотрудников, а не 5-8 как было ранее). В этой связи не потребуется выделение дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета", – поделилась Закиева.

Эта мера, по ее словам, важна тем, что в настоящее время в структуре местных исполнительных органов – акиматов областей, районов, нет отдельного органа, который бы занимался вопросом охраны прав детей, при этом в стране треть населения – дети.

Детский омбудсмен продолжила, что в настоящее время готовят законопроект о системе защиты прав детей, в котором будут прописаны все права, статус, функции органов профилактики, в первую очередь – управлений по охране прав детей. Они будут включать координацию всех существующих мер профилактики, предотвращения различных форм нарушения прав детей, насилия, буллинга; реагирования на каждый сигнал, в том числе, поступающий в полицию, психологам школ, гражданам, с выездом на место.

"Кроме того в функции входит посещение детей в семьях, состоящих на учете в полиции, неблагополучных, в трудной жизненной ситуации; сопровождение несовершеннолетних в рамках уголовного процесса и организацию помощи с привлечением центров поддержки и семьи и центров психологической поддержки. Это качественно повлияет на эффективность реализации всех законов, программ, которые направлены на обеспечение социальной и правовой защиты детей в регионах", – резюмировала Закиева.

Накануне, 29 апреля, она рассказала об ужасающих фактах, которые узнала от школьников Алматинской области в рамках анонимного анкетирования.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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