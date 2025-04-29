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Общество

Приставания учителей, отбирание денег и еды, избиения: ужасающие итоги проверки школ одной из областей

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:06 Фото: pexels
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева развила тему жестокости в школе в Алматинской области и рассказала о других вопиющих фактах, которыми ученики региона поделились в рамках анкетирования, сообщает Zakon.kz.

В Instagram омбудсмен 29 апреля 2025 года написала, что в рамках поручения президента в этом месяце провели выборочную проверку ситуации в школах в семи районах Алматинской области.

"К сожалению, насилие, совершенное учеником в отношении других детей в Илийском районе, является примером большой системной проблемы в школах области. Мы провели анонимные опросы в школах области среди детей, а также изучили анкеты учащихся. Результаты ужаснули", – указала Динара Закиева.

Дальше она привела несколько примеров.

"В школах Карасайского, Талгарского, Балхашского, Илийского, Енбекшиказахского районов дети пишут о вымогательстве, отбирании еды, буллинге, насилии, в том числе со стороны преподавателей. А также о приставании со стороны учителей физкультуры и алгебры. В Енбекшиказахском районе двое детей поступили в больницу после применения насилия учителями. Также только в одной школе Жамбылского района дети описали пугающую картину, рассказывая, что младшие дети при виде старших автоматически кладут руки в карманы, чтобы отдать деньги, так как в противном случае к ним применяется насилие. Дети также писали об избиении толпой пятиклассника, употреблении насвая", – указала уполномоченный по правам ребенка.

В этой же школе, по словам Закиевой, дети сообщили об анонимном Instagram-канале, где выкладывают информацию об учащихся, подвергшихся кибербуллингу. Об этом сообщали учителям, но мер принято не было.

"Более того, в этой же школе дети рассказали и о массовой драке осенью с участием как минимум 50 детей. Но это отрицается школой, а полиция не владеет данной информацией", – продолжила Закиева.

Таким образом, отмечает детский омбудсмен, в школах налицо сокрытие правонарушений среди учащихся, отсутствие профилактической работы с детьми.

скриншот поста Динары Закиевой в инстаграм, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:06

Фото: Instagram/zakiyevadinara

Сегодня, 29 апреля, в Казнете распространили видео избиения старшеклассником группы учеников в школьном туалете. Это произошло в школе №49 Илийского района Алматинской области среди девятиклассников.

Днем ранее сообщалось о том, что в одной из школ Семея сняли на видео, как учитель во время урока щупает ученицу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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