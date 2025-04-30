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Общество

Органы опеки в Казахстане станут самостоятельными управлениями

иллюстрация "Органы опеки", фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 21:58 Фото: freepik
Правительство Казахстана поддержало решение включить в базовую структуру местных исполнительных органов специальные управления и отделы по защите прав детей, сообщает Zakon.kz.

О решении заявили в Министерстве просвещения РК. 

Создавать эти органы будут в пределах уже существующего лимита по численности сотрудников в местных администрациях. По установленным правилам, на каждые 5 тысяч детей должен приходиться как минимум один специалист.

Таким образом, власти намерены заложить основу для системы, при которой каждый ребенок будет находиться под защитой. Сейчас Министерство просвещения проводит обучающие тренинги для всех сотрудников органов опеки.

Кроме того, реформирование системы опеки и попечительства войдет в отдельный раздел государственной программы "Дети Казахстана", которую разрабатывают по поручению президента.

Ранее сообщалось, что органы опеки в РК будут разрешать споры между родственниками о праве на общение с ребенком. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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