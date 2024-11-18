Сотрудников органов опеки станет больше: правительство поддержало важную поправку

Правительство Казахстана поддержало поправку, направленную на увеличение численности сотрудников органов опеки для защиты прав детей. Об этом 18 ноября сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, передает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook она написала, что принятие поправки позволит установить норматив численности сотрудников органов опеки на уровне "1 сотрудник на 5 тыс. детей". Это приведет к значительному увеличению числа специалистов: с 303 человек на конец 2023 года до как минимум 1350.



"В Туркестанской области, где почти миллион детей, сейчас работают 19 сотрудников органов опеки, а после принятия поправки их станет 180. В Шымкенте вместо пяти сотрудников будет 90, что соответствует численности детей в регионе", – отметила Закиева.

Омбудсмен подчеркнула, что нехватка кадров в органах опеки является одной из причин несвоевременной реакции на случаи насилия, истязаний и других преступлений против детей. Поправка направлена на устранение этой проблемы, что позволит не только оперативно реагировать на сигналы о нарушениях, но и заниматься профилактикой подобных ситуаций.

"Работа над поправкой велась с декабря 2023 года. Нам удалось закрепить норматив в законе, а не на уровне приказа, что обеспечивает его обязательное исполнение", – заявила Закиева, добавив, что теперь документ предстоит рассмотреть в Парламенте.

В рамках реформы планируется не только увеличение штата, но и повышение заработной платы сотрудников органов опеки на 50%, а также организация их обучения. Принятие поправки, по мнению омбудсмена, станет ключевым шагом в укреплении системы защиты прав детей в Казахстане.

"Вчера в Астане, в Костанайской области произошли страшные трагедии. Для того чтобы максимально предотвращать ужасные последствия, нужна эффективная система профилактики, в которой важнейшую роль играют органы опеки. Уголовные дела заведены, проводятся расследования. Выражаю соболезнования семьям", – заключила Закиева.

Ранее сообщалось, что в Астане в пожаре погибли четверо детей в возрасте от двух до 13 лет. Также в Костанайской области погибли от отравления угарным газом четверо человек, включая трех детей.