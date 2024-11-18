Сотрудников органов опеки станет больше: правительство поддержало важную поправку
На своей странице в Facebook она написала, что принятие поправки позволит установить норматив численности сотрудников органов опеки на уровне "1 сотрудник на 5 тыс. детей". Это приведет к значительному увеличению числа специалистов: с 303 человек на конец 2023 года до как минимум 1350.
"В Туркестанской области, где почти миллион детей, сейчас работают 19 сотрудников органов опеки, а после принятия поправки их станет 180. В Шымкенте вместо пяти сотрудников будет 90, что соответствует численности детей в регионе", – отметила Закиева.
Омбудсмен подчеркнула, что нехватка кадров в органах опеки является одной из причин несвоевременной реакции на случаи насилия, истязаний и других преступлений против детей. Поправка направлена на устранение этой проблемы, что позволит не только оперативно реагировать на сигналы о нарушениях, но и заниматься профилактикой подобных ситуаций.
"Работа над поправкой велась с декабря 2023 года. Нам удалось закрепить норматив в законе, а не на уровне приказа, что обеспечивает его обязательное исполнение", – заявила Закиева, добавив, что теперь документ предстоит рассмотреть в Парламенте.
В рамках реформы планируется не только увеличение штата, но и повышение заработной платы сотрудников органов опеки на 50%, а также организация их обучения. Принятие поправки, по мнению омбудсмена, станет ключевым шагом в укреплении системы защиты прав детей в Казахстане.
"Вчера в Астане, в Костанайской области произошли страшные трагедии. Для того чтобы максимально предотвращать ужасные последствия, нужна эффективная система профилактики, в которой важнейшую роль играют органы опеки. Уголовные дела заведены, проводятся расследования. Выражаю соболезнования семьям", – заключила Закиева.
Ранее сообщалось, что в Астане в пожаре погибли четверо детей в возрасте от двух до 13 лет. Также в Костанайской области погибли от отравления угарным газом четверо человек, включая трех детей.