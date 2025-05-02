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Общество

Впервые казахстанку осудили за гибель ее квартиранта: что произошло

Конфорка, газовая плита, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 09:47 Фото: pixabay
2 мая 2025 года в прокуратуре Шымкента рассказали, что впервые к уголовной ответственности привлекли арендодателя за нарушение требований безопасности при сдаче жилья, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, женщина без согласования с газовой службой и без соблюдения норм газобезопасности сдала квартиру в аренду.

"В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, в результате чего произошла утечка газа, и арендатор "Б" погиб от отравления угарным газом. 18 апреля 2025 года Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам признал ее виновной по статье 306 УК РК ("Нарушение требований безопасности при ведении работ") и назначил наказание – 4 года лишения свободы условно с установлением пробационного контроля", – сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе отмечают, что этот случай стал важным прецедентом: "если сдаешь жилье и получаешь доход, обязан обеспечить безопасность арендаторов. Безответственное отношение влечет тяжкие последствия и уголовную ответственность".

В апреле 2025 года в Жамбылской области в реанимационном отделении скончались трое детей, отравившихся угарным газом. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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