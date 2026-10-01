Суд по делу Улданы Мырзуан: возобновлено судебное следствие

Сегодня, 1 октября 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны принято решение возобновить судебное следствие по делу о гибели фельдшера скорой помощи Улданы Мырзуан, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня ожидалось выступление с последним словом подсудимой Сауле Жубаниязовой. Однако адвокат потерпевшей стороны выступил с новым ходатайством.

"Если сторона сообщает о новых обстоятельствах, имеющих значение для дела, суд по ходатайству сторон либо по собственной инициативе возобновляет судебное следствие", – сообщил адвокат Нурсултан Орынбеков.

Он отметил, что ранее сторона защиты сообщила, что в Специализированном межрайонном следственном суде Астаны рассмотрена жалоба представителя потерпевшей Нурпеисовой на постановление о прекращении уголовного дела в отношении застройщика жилого комплекса.

"В данном случае результат рассмотрения жалобы следственным судьей является обстоятельством, которое может иметь непосредственное значение для установления полного круга обстоятельств уголовного правонарушения и лиц, действие либо бездействие которых подлежат оценке в рамках уголовного дела. На основании изложенного прошу возобновить судебное следствие по уголовному делу в отношении Жубаниязовой и истребовать из следственного суда сведения и судебный акт по результатам рассмотрения жалобы представителя потерпевшей Нурпеисовой на постановление о прекращении уголовного дела в отношении застройщика и иных лиц", – заявил он.

Судья данное ходатайство удовлетворила и заявила о необходимости исследовать данное постановление следственного суда в судебном заседании, поскольку "в соответствии со статьей 24 Уголовно-Процессуального кодекса РК суд обязан принять все предусмотренные меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения уголовного дела".

24 сентября 2026 года мама погибшей фельдшера Улданы Мырзуан выступила в прениях и попросила не лишать свободы председателя ОСИ Сауле Жубаниязову, если суд признает ее виновной.