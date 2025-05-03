Более 10 тысяч пришкольных лагерей откроют в Казахстане

В летние каникулы в стране откроют более 10 тысяч пришкольных лагерей и 512 палаточных кемпингов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства просвещения, летом 2025 года различными программами оздоровления, отдыха и занятости планируется охватить 3,1 млн детей.

"Из них свыше 500 тысяч – дети из социально уязвимых категорий. Также при поддержке Фонда "Қазақстан халқына" 10 тысяч детей получат возможность отдохнуть бесплатно", – отметили в пресс-службе правительства.

Все организационные вопросы прорабатываются в рамках совместного плана девяти госорганов. Для этих целей созданы республиканский и региональные штабы. Подготовлен перечень центров отдыха, которые планируют начать работу летом 2025 года.

Фото: primeminister.kz

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности – усилен контроль за соблюдением санитарных норм, пищевой безопасности, а также мерами предосторожности на воде, в лесу и на спортивных объектах.

Всего в этом году планируется работа 16 круглогодичных, поэтапное открытие 188 сезонных, более 10 тыс. пришкольных лагерей с питанием и без, а также 512 палаточных и юрточных лагерей.

С 2019 года в Казахстане реализуются масштабные инфраструктурные проекты, которые обеспечили более миллиона учеников местами в 1200 новых школах. Особенно значимыми стали результаты 2023 и 2024 годов, когда ввели в эксплуатацию 422 образовательных учреждения на 510 тыс. мест