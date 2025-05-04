Жителям трех регионов Казахстана обещают дожди и грозы 5 мая
Фото: unsplash
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 5 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.
Антициклон, смещаясь на территорию страны, обусловит теплую погоду без осадков на ее большей части.
"Только на западе и востоке Казахстана атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на западе – сильные дожди и град", – предупредили в РГП "Казгидромет".
В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
Заморозки до -1 градуса прогнозируют на поверхности почвы на западе и юге Акмолинской области, на севере и востоке ЗКО и Актюбинского региона.
Высокая пожарная опасность, по данным синоптиков, сохранится в ряде областей страны:
- в Кызылординской области;
- в Жамбылской области;
- в Туркестанской области;
- на севере и в центре Алматинской области;
- на юге Атырауской области;
- на западе, юге и востоке Карагандинской области;
- на востоке, юге и в центре области Улытау;
- на юге и юго-востоке Актюбинской и Павлодарской областей;
- на севере, востоке, юге и в центре Мангистауской области;
- на северо-западе и юге Восточно-Казахстанской области;
- на западе и юге Акмолинской области;
- на западе, севере и юго-востоке области Жетысу;
- на северо-западе, юге и в центре области Абай.
На западе, а также в пустынных районах Туркестанской области, на востоке и в центре Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в мае 2025 года.
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