Жителям трех регионов Казахстана обещают дожди и грозы 5 мая

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 5 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Антициклон, смещаясь на территорию страны, обусловит теплую погоду без осадков на ее большей части.

"Только на западе и востоке Казахстана атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на западе – сильные дожди и град", – предупредили в РГП "Казгидромет".

В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Заморозки до -1 градуса прогнозируют на поверхности почвы на западе и юге Акмолинской области, на севере и востоке ЗКО и Актюбинского региона.

Высокая пожарная опасность, по данным синоптиков, сохранится в ряде областей страны:

в Кызылординской области;

в Жамбылской области;

в Туркестанской области;

на севере и в центре Алматинской области;

на юге Атырауской области;

на западе, юге и востоке Карагандинской области;

на востоке, юге и в центре области Улытау;

на юге и юго-востоке Актюбинской и Павлодарской областей;

на севере, востоке, юге и в центре Мангистауской области;

на северо-западе и юге Восточно-Казахстанской области;

на западе и юге Акмолинской области;

на западе, севере и юго-востоке области Жетысу;

на северо-западе, юге и в центре области Абай.

На западе, а также в пустынных районах Туркестанской области, на востоке и в центре Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в мае 2025 года.