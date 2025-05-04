#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
516.16
584.86
6.25
Общество

Жителям трех регионов Казахстана обещают дожди и грозы 5 мая

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 14:35 Фото: unsplash
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 5 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Антициклон, смещаясь на территорию страны, обусловит теплую погоду без осадков на ее большей части.

"Только на западе и востоке Казахстана атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на западе – сильные дожди и град", – предупредили в РГП "Казгидромет".

В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Заморозки до -1 градуса прогнозируют на поверхности почвы на западе и юге Акмолинской области, на севере и востоке ЗКО и Актюбинского региона.

Высокая пожарная опасность, по данным синоптиков, сохранится в ряде областей страны:

  • в Кызылординской области;
  • в Жамбылской области;
  • в Туркестанской области;
  • на севере и в центре Алматинской области;
  • на юге Атырауской области;
  • на западе, юге и востоке Карагандинской области;
  • на востоке, юге и в центре области Улытау;
  • на юге и юго-востоке Актюбинской и Павлодарской областей;
  • на севере, востоке, юге и в центре Мангистауской области;
  • на северо-западе и юге Восточно-Казахстанской области;
  • на западе и юге Акмолинской области;
  • на западе, севере и юго-востоке области Жетысу;
  • на северо-западе, юге и в центре области Абай.

На западе, а также в пустынных районах Туркестанской области, на востоке и в центре Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в мае 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Туркестане впервые прошло "Ледовое шоу"
Общество
12:24, Сегодня
В Туркестане впервые прошло "Ледовое шоу"
Казахстан увеличил производство и экспорт мяса
Общество
10:57, Сегодня
Казахстан увеличил производство и экспорт мяса
Более миллиона гектаров земли в Казахстане отдадут под новые культуры: что планируют посеять
Общество
09:46, Сегодня
Более миллиона гектаров земли в Казахстане отдадут под новые культуры: что планируют посеять
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: