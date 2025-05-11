Аномальную жару обещают 12 мая жителям двух регионов Казахстана

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 12 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В понедельник страна продолжает находиться под влиянием Южного циклона и связанным с ним атмосферными фронтальными разделами. Это обусловит на большей части территории Казахстана неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра, ночью на западе – сильные дожди. Лишь на юге и в центре страны погода преимущественно без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке, в центре и юго-западе страны ожидается туман.

А вот в Мангистауской и Актюбинской областях прогнозируют сильную жару. Столбик термометров днем будет подниматься до отметки +35+38 градусов.

В Мангистауской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, на западе, севере, юге области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, в южной половине Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, в центре Жамбылской, в центре Алматинской областей, на западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в городе температура воздуха повысится до 35 градусов, а дожди с грозами закончатся.