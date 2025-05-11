#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Общество

Аномальную жару обещают 12 мая жителям двух регионов Казахстана

погода, зной, жара, термометр , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 15:48 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 12 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В понедельник страна продолжает находиться под влиянием Южного циклона и связанным с ним атмосферными фронтальными разделами. Это обусловит на большей части территории Казахстана неустойчивый характер погоды.

"Ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра, ночью на западе – сильные дожди. Лишь на юге и в центре страны погода преимущественно без осадков", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке, в центре и юго-западе страны ожидается туман.

А вот в Мангистауской и Актюбинской областях прогнозируют сильную жару. Столбик термометров днем будет подниматься до отметки +35+38 градусов.

В Мангистауской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, на западе, севере, юге области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, в южной половине Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, в центре Жамбылской, в центре Алматинской областей, на западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в городе температура воздуха повысится до 35 градусов, а дожди с грозами закончатся.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
"Анаға тағзым – анаға құрмет": столичные спортсмены запустили трогательный челлендж ко Дню матери
Общество
14:50, Сегодня
"Анаға тағзым – анаға құрмет": столичные спортсмены запустили трогательный челлендж ко Дню матери
Более 6000 аграриев получили льготное финансирование на весенне-полевые работы
Общество
14:09, Сегодня
Более 6000 аграриев получили льготное финансирование на весенне-полевые работы
С хэштегом "Анаға құрмет": казахстанцы запустили флешмоб, посвященный Дню матери
Общество
12:22, Сегодня
С хэштегом "Анаға құрмет": казахстанцы запустили флешмоб, посвященный Дню матери
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: