#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.53
588.17
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.53
588.17
6.39
Общество

"Искал еду": в одном из микрорайонов Актау заметили шакала

Животное, природа, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 07:30 Фото: pixabay
Жители Актау засняли на видео животное в 15-м микрорайоне. Член общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков сообщил, что, скорее всего, это шакал, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в Актау появился необычный гость – шакал, которого местные жители заметили в 15-м микрорайоне. Судя по кадрам, дикое животное бегает по городу в поисках еды.

Адильбек Козыбаков также отметил, что зверь пришел из степи, вероятно, чтобы найти еду.

Это не первый случай, когда хищники приходят на улицы Актау. В апреле в том же 15-м микрорайоне жители два дня подряд замечали животных, похожих на корсаков.

Ранее в городском парке Уральска заметили двух лосят.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Петропавловске ребенок чуть не погиб от тяжелой формы инфекции
Общество
05:27, Сегодня
В Петропавловске ребенок чуть не погиб от тяжелой формы инфекции
Мурал в честь Алии Молдагуловой создал осужденный с нарушением зрения
Общество
19:02, 05 мая 2025
Мурал в честь Алии Молдагуловой создал осужденный с нарушением зрения
Ужесточить выдачу кредитов физлицам предлагают в Казахстане
Общество
18:18, 05 мая 2025
Ужесточить выдачу кредитов физлицам предлагают в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: