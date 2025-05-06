"Искал еду": в одном из микрорайонов Актау заметили шакала

Жители Актау засняли на видео животное в 15-м микрорайоне. Член общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков сообщил, что, скорее всего, это шакал, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, в Актау появился необычный гость – шакал, которого местные жители заметили в 15-м микрорайоне. Судя по кадрам, дикое животное бегает по городу в поисках еды.

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Адильбек Козыбаков также отметил, что зверь пришел из степи, вероятно, чтобы найти еду.

Это не первый случай, когда хищники приходят на улицы Актау. В апреле в том же 15-м микрорайоне жители два дня подряд замечали животных, похожих на корсаков.

Ранее в городском парке Уральска заметили двух лосят.