В Астане презентовали книги о подвигах казахстанцев в годы войны

6 мая в столице Казахстана представили три новые книги о подвигах казахстанцев в годы Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Все книги изданы при поддержке Министерства культуры и информации, передает "24kz". Например, сборник "Жеңіс жауынгерлері" рассказывает о судьбах фронтовиков из Казахстана.

В книге "Өтті жылдар – отты жырлар" собраны фронтовые шутки, меткие высказывания, стихи и зарисовки, передающие дух солдатской жизни. По словам одного из авторов, профессора Омирзака Озганбая, он хотел показать, что даже в условиях войны солдаты не теряли чувства юмора.

Завершает тройку изданий труд историка Жумабая Доспанова "Қару мен қалам" – о казахстанских писателях и журналистах, которые воевали наравне с солдатами.

На днях восемь произведений казахстанских фронтовых писателей выпустили в формате аудиокниг.