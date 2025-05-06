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Общество

В Астане презентовали книги о подвигах казахстанцев в годы войны

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 04:00 Фото: Zakon.kz
6 мая в столице Казахстана представили три новые книги о подвигах казахстанцев в годы Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

Все книги изданы при поддержке Министерства культуры и информации, передает "24kz". Например, сборник "Жеңіс жауынгерлері" рассказывает о судьбах фронтовиков из Казахстана.

В книге "Өтті жылдар – отты жырлар" собраны фронтовые шутки, меткие высказывания, стихи и зарисовки, передающие дух солдатской жизни. По словам одного из авторов, профессора Омирзака Озганбая, он хотел показать, что даже в условиях войны солдаты не теряли чувства юмора.

Завершает тройку изданий труд историка Жумабая Доспанова "Қару мен қалам" – о казахстанских писателях и журналистах, которые воевали наравне с солдатами.

На днях восемь произведений казахстанских фронтовых писателей выпустили в формате аудиокниг.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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