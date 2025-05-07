12 ветеранов получили звания "Халық қаһарманы" в первые годы Независимости

В первые годы Независимости 12 ветеранов войны были удостоены звания «Халық қаһарманы». Такие данные напомнили казахстанцам во время парада, посвященного 80-летию Победы, который сейчас проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон о присвоении трем степеням ордена "Айбын" имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

"Этот шаг стал ярким примером увековечивания имен героев, ставших символом мужества и героизма", – говорится в официальном сообщении Акорды.

Также 110 казахстанцев стали полными кавалерами ордена "Даңқ".

Всего во время суровой войны 1941-1945 годов более 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев встали на защиту Родины. Каждый четвертый житель республики ушел на фронт. Девять из десяти пуль, выпущенных по врагу, были произведены в Казахстане. При этом в республику эвакуировали более 220 фабрик и заводов.

В Астане сегодня, 7 мая 2025 года, проходит масштабный военный парад в честь 80-летия Великой Победы. Его трансляцию можно посмотреть здесь.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы.