10 тысяч бизнес-инициатив получат поддержку в 2025 году

Для расширения доступа бизнеса к льготному финансированию в Министерстве национальной экономики запустили два новых инструмента поддержки на базе Фонда "Даму", сообщает Zakon.kz.

Они позволяют компаниям любого масштаба – от малого до крупного – привлекать финансирование даже при отсутствии достаточного залога.

"Первое направление рассчитано на масштабные проекты стоимостью от семи млрд тенге. Охватывает ключевые отрасли экономики, включая промышленность, энергетику, инфраструктуру и экспорт. Государство предоставляет гарантию по займам, что снижает риски для банков и делает кредитование бизнеса более доступным", – сообщают в пресс-службе МНЭ РК.

Второе направление нацелено на малые и средние предприятия. Распространяется на проекты стоимостью до 7 млрд тенге и помогает предпринимателям без залога получить необходимое финансирование. На сегодняшний день подписаны соглашения с пятью банками, еще два находятся в процессе. Работа по расширению перечня партнеров продолжается.

Программа уже показала первые результаты: поддержано 34 проекта на общую сумму 3,3 млрд тенге. Гарантии оформляют всего за два рабочих дня по упрощенной процедуре. Получатели – представители различных сфер: от производства и транспорта до образования.

До конца 2025 года планируется поддержать 10 тысяч проектов, а к 2028 году объем гарантийного портфеля достигнет 1,4 трлн тенге. Это обеспечит ежегодную поддержку более 50 тысяч бизнес-инициатив.

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