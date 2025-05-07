Спасти младенцев от слепоты: уникальные операции провели в Алматы

В Алматы впервые в истории казахстанской медицины состоялся международный мастер-класс по проведению ранней витрэктомии у недоношенных детей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, это высокотехнологичная операция, которая дает младенцам шанс не потерять зрение навсегда.

Мастер-класс прошел на базе Центра детской неотложной медицинской помощи при участии доктора Нихила Пала – всемирно признанного индийского офтальмохирурга, специализирующегося на лечении тяжелейших форм ретинопатии недоношенных.

"За четыре дня команда врачей под его руководством провела 20 операций для 14 детей из 12 регионов Казахстана. Самому младшему пациенту – всего 2,5 месяца", – отметили в министерстве.

В Минздраве подчеркивают, что ретинопатия недоношенных – один из самых сложных и пугающих диагнозов детской офтальмологии. Это заболевание сетчатки является одной из ведущих причин слепоты у новорожденных во всем мире. В Казахстане ежегодно появляется на свет более 22 000 недоношенных детей, и около 4 000 из них – в группе риска.

"В последние годы ретинопатия стала настоящей эпидемией младенческой слепоты в Казахстане. Это болезнь, где счет идет не на дни, а на часы. Если промедлить – ребенок может никогда не увидеть лица своей мамы", – говорит Асель Шарипова, ведущий детский офтальмохирург страны.

За последние 10 лет в Казахстане внедрили протоколы ранней диагностики, обучили более 40 офтальмологов, создали региональные команды. Но до сих пор в случае тяжелых, терминальных стадий детям приходилось ехать за границу – ведь сложнейшие витрэктомии не проводились на территории страны.

Теперь такая помощь стала доступна в Казахстане. Это означает не только технологический прорыв, но и новую эру в помощи самым маленьким пациентам – когда их лечение не зависит от границ.

Ранее в Минздраве Казахстана высказались в пользу вакцинации мальчиков против ВПЧ.