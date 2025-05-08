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Общество

Майские выходные с зонтами: где в Казахстане пройдут грозы и дожди

погода, Астана, Алматы, Шымкент, май, выходные, дожди, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 14:59 Фото: pxhere
Впереди у казахстанцев три выходных дня. Какая погода будет 9, 10 и 11 мая 2025 года в трех крупнейших городах страны, рассказали в РГП "Казгидромет". Так, по данным синоптиков, в Астане, Алматы и Шымкенте пройдут дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 9 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза, град. Временами порывы ветра поднимутся до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днем 26-28 тепла.
  • 10 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 22-24 тепла.
  • 11 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 9-11, днем 18-20 тепла.

Прогноз погоды по Алматы

  • 9 мая: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. При грозе порывы ветра составят 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19, днем 28-30 тепла.
  • 10 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 тепла.
  • 11 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Температура воздуха ночью 13-15, днем 22-24 тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 9 мая: переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 27-29 тепла.
  • 10 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер западный – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 27-29 тепла.
  • 11 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 30-32 тепла.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 14:59
От +36°С до заморозков: май удивит казахстанцев

Ранее на 8 мая синоптики в Астане и 14 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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