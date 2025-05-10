Дожди никуда не денутся: синоптики предупредили казахстанцев о погоде на 11 мая

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 11 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье на большую часть Казахстана будет оказывать влияние Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

"Ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра. На севере, востоке и в горных районах юго-востока – осадки будут наиболее сильными", – сообщили в РГП "Казгидромет".

На севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, Мангыстауской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, на западе, севере, юге области Абай, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, на западе, юге, в центре Павлодарской, на юге Костанайской, на северо-западе, юге Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, в центре Жамбылской областей, в центре Алматинской, на западе области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", на следующей неделе в городе температура воздуха прогреется до 35 градусов, а дожди с грозами закончатся.