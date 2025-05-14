Опасность под ногами: МЧС призывает казахстанцев к бдительности

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана выступило сегодня, 14 мая 2025 года, с важным обращением. Специалисты предупреждают жителей страны об опасности тополиного пуха, сообщает Zakon.kz.

Так, как отмечено на сайте ведомства, с началом лета резко возрастает риск возникновения пожаров из-за тополиного пуха, который скапливается во дворах, на тротуарах и у зданий.

Стоит помнить, что он легко воспламеняется, и даже случайно брошенная спичка или окурок могут привести к серьезному возгоранию.

"Особую опасность представляют поджоги пуха, которые дети воспринимают как развлечение. Нередко огонь распространяется по пуху с большой скоростью и переходит на машины, постройки и жилые дома". Пресс-служба МЧС РК

МЧС Казахстана призывает:

Не проходите мимо, если видите, как кто-то поджигает пух, – остановите, объясните, вызовите спасателей при необходимости.

Поговорите с детьми – объясните, что "игра с огнем" может закончиться бедой.

Убирайте скопления пуха у домов, гаражей, магазинов. Смачивайте водой, не сжигайте!

Соблюдайте правила безопасности: не курите в неположенных местах, не разводите открытый огонь рядом с сухими участками и пухом.

Пожар легче предотвратить, чем потушить. Не будьте равнодушны – тополиный пух может вспыхнуть за секунды, а ущерб от него может быть огромным.

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Не так давно, 9 мая 2025 года, в МЧС опубликовали памятку по пожарной безопасности для дачников. Тогда в ведомстве подчеркнули, что почти все пожары на даче случаются по вине людей. Наиболее частая причина их возникновения – неосторожное обращение с огнем.