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Общество

14-летний дзюдоист спел "Балкадишу" после поражения и проснулся звездой

14-летний дзюдоист, Атырау, Иса Бекболат, &quot;Балкадиша&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 14:37 Фото из семейного архива Исы Бекболата
Вчера, 13 мая 2025 года, по Казнету разлетелось видео, на котором юный спортсмен исполняет песню "Балкадиша". Восторженные комментарии моментально заполнили соцсети. Кто он и чем занимается, выяснил корреспондент Zakon.kz.

Как оказалось, юного спортсмена с прекрасными вокальными данными зовут Иса Бекболат. Ему 14 лет, он учится в Алмалинской средней школе. Эта школа находится в пригороде Атырау. Мальчик неожиданно стал звездой интернета после тренировки, на которой… проиграл.

По словам отца парнишки, Ильяса Бекболатулы, младший тренер по дзюдо предложил Исе шутливое условие: за поражение – песня. Результат был очевиден. И дзюдоист, не колеблясь, спел легендарную "Балкадишу". Тренер снял это на видео и выложил в соцсети. Ролик мгновенно стал вирусным: сотни тысяч просмотров, восторженные комментарии – юного спортсмена полюбили не только за удивительный голос, но и за характер. Ведь парень сдержал слово.

Как выяснилось, петь Иса любит с детства. Он никогда не учился вокалу, но активно участвовал в школьных концертах. Его мама – торговый работник, а отец – музыкант в оркестре "Нарын" областной филармонии имени Жантурина. Оба родителя – кюйши, и, по словам отца, музыкальный дар унаследовали только двое из пятерых детей: Иса и его младшая сестра Зере.

"Иса часто поет среди спортсменов, особенно когда они выезжают на соревнования в дальний путь на поезде. Он с малых лет отличается музыкальностью, подхватывает мелодии с первого раза и поет с душой. Но мы никогда не заставляли – он сам тянулся к песне. Мы рады, что его талант заметили. Для нас главное, чтобы он оставался добрым, трудолюбивым и шел своим путем", – рассказал отец мальчика.

Дзюдо Иса занимается с восьми лет, у него уже есть спортивные достижения. Какой бы путь он ни выбрал в будущем, родители всегда готовы поддержать его.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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