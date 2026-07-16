Как аномальную жару превратить в праздник, показали в Шымкенте: видео "разрывает" Казнет

В Казнете набирает популярность видео из Шымкента: пока город плавится от жары, людям дарят праздник, сообщает Zakon.kz.

В эти дни город спасают от аномальной жары аэрацией – спецтехника передвигается по улицам и распыляет воду по растениям, дорогам и общественным пространствам.

Полицейские Шымкента не остались в стороне. Во-первых, они принимают участие в сопровождении колонн спецтехники. Во-вторых, они устроили настоящий праздник на одной из детских площадок. Под брызги воды визжащим от восторга детям раздавали мороженое, взрослым – воду. На источающем позитив видео видно, что стражи порядка рады происходящему не меньше детей. Они не только угостили детвору, но и проявили внимание: кому-то выжимали футболки, кому-то поправляли обувь, кому-то устроили фотосессию с полицейской техникой.

Присутствовавшие взрослые тоже с удовольствием приняли участие в происходящем.

"В летнюю жару сотрудники полиции Шымкента подарили детям во дворах многоэтажных жилых домов особое настроение. Раздавали мороженое, жителям раздали памятки о безопасности и холодную воду. Специальная техника поливала детскую площадку водой, малыши резвились и освежались от жары. Безопасность не измеряется только порядком на дороге. Она начинается с заботы о людях, доброты и сострадания к обществу", – говорится в подписи к видео.

Видео набрало десятки тысяч просмотров и лайков. Пользователи благодарят власти и полицию за такие меры.

Люди добрые, отзывчивые. Шымкентские братья, вы тигры.

Аким показал нам что-то, чего мы не видели в течение 30 лет, спасибо.

Побольше таких людей, вот кому можно подражать.

Моменты, которые согревают сердце! Мир, чистое небо, детский смех – это СЧАСТЬЕ.

– Тысячи благодарностей команде организаторов.

Цитирую слова одного агашки: "Какие люди живут в Шымкенте? – От души люди живут в Шымкенте!"

Вы даже не представляете, какой праздник вы им устроили, это запомнится на всю жизнь.

Завидуем молча, эмоции при себе, пожалуйста.

Этого не было в истории Шымкента.

Это будет незабываемое лето.

Красавцы!

Молодцы спецслужбы Шымкента, другие города, берите пример.

Я тоже так хочу!

И нет лучше города, чем наш Шымкент.

Самые добрые люди в Шымкенте живут. Шымкент – номер один в Казахстане.

– Моя душа – Шымкент.

– Ребята – красавчики. Спасибо вам большое! Детям радости столько доставили!

– Да-да, снова Шымкент.

Ранее аким Шымкента рассказал и показал, как в период сильной жары "поливают" город. Отметим, что сегодня, 16 июля, в Шымкенте зарегистрирована температура воздуха +41. 18 июля ожидается до +46+48°С.