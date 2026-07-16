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События

Как аномальную жару превратить в праздник, показали в Шымкенте: видео "разрывает" Казнет

в Шымкенте детей поливали водой и раздавали мороженое, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 13:17 Фото: Instagram/polk_pp_shymkent
В Казнете набирает популярность видео из Шымкента: пока город плавится от жары, людям дарят праздник, сообщает Zakon.kz.

В эти дни город спасают от аномальной жары аэрацией – спецтехника передвигается по улицам и распыляет воду по растениям, дорогам и общественным пространствам.

Полицейские Шымкента не остались в стороне. Во-первых, они принимают участие в сопровождении колонн спецтехники. Во-вторых, они устроили настоящий праздник на одной из детских площадок. Под брызги воды визжащим от восторга детям раздавали мороженое, взрослым – воду. На источающем позитив видео видно, что стражи порядка рады происходящему не меньше детей. Они не только угостили детвору, но и проявили внимание: кому-то выжимали футболки, кому-то поправляли обувь, кому-то устроили фотосессию с полицейской техникой.

Присутствовавшие взрослые тоже с удовольствием приняли участие в происходящем.

"В летнюю жару сотрудники полиции Шымкента подарили детям во дворах многоэтажных жилых домов особое настроение. Раздавали мороженое, жителям раздали памятки о безопасности и холодную воду. Специальная техника поливала детскую площадку водой, малыши резвились и освежались от жары. Безопасность не измеряется только порядком на дороге. Она начинается с заботы о людях, доброты и сострадания к обществу", – говорится в подписи к видео.

Видео набрало десятки тысяч просмотров и лайков. Пользователи благодарят власти и полицию за такие меры.

  • Люди добрые, отзывчивые. Шымкентские братья, вы тигры.
  • Аким показал нам что-то, чего мы не видели в течение 30 лет, спасибо.
  • Побольше таких людей, вот кому можно подражать.
  • Моменты, которые согревают сердце! Мир, чистое небо, детский смех это СЧАСТЬЕ.
  • Тысячи благодарностей команде организаторов.
  • Цитирую слова одного агашки: "Какие люди живут в Шымкенте? – От души люди живут в Шымкенте!"
  • Вы даже не представляете, какой праздник вы им устроили, это запомнится на всю жизнь.
  • Завидуем молча, эмоции при себе, пожалуйста.
  • Этого не было в истории Шымкента.
  • Это будет незабываемое лето.
  • Красавцы!
  • Молодцы спецслужбы Шымкента, другие города, берите пример.
  • Я тоже так хочу!
  • И нет лучше города, чем наш Шымкент.
  • Самые добрые люди в Шымкенте живут. Шымкент номер один в Казахстане.
  • Моя душа Шымкент.
  • Ребята красавчики. Спасибо вам большое! Детям радости столько доставили!
  • Да-да, снова Шымкент.

Ранее аким Шымкента рассказал и показал, как в период сильной жары "поливают" город. Отметим, что сегодня, 16 июля, в Шымкенте зарегистрирована температура воздуха +41. 18 июля ожидается до +46+48°С.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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