В Актобе родные мужчины, похороненного как бомжа, отсудили у полиции компенсацию
Как пишет 15 мая телеканал "КТК", инцидент произошел осенью прошлого года. Сестра Амана Жакаева обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Позже выяснилось, что мужчина утонул еще летом, а его тело более двух месяцев хранилось в морге как неопознанное. Все это время родственники пытались его найти.
Как установлено в ходе внутреннего расследования, участковый инспектор, знакомый с семьей погибшего, не сообщил им о найденном теле. Лишь после подачи официального заявления о розыске он уведомил родственников, что мужчина уже был захоронен в братской могиле как безымянный. Впоследствии семья установила на этом месте памятник.
По итогам внутренней проверки сотрудник полиции был уволен за халатность. Родственники погибшего подали иск о компенсации морального вреда, потребовав по 2 млн тенге каждому. Суд удовлетворил требования частично.
"Истцы потребовали по 2 миллиона тенге компенсации каждому. Суд частично удовлетворил иск – с департамента полиции взыскано по 300 тысяч тенге в пользу каждого заявителя. Решение суда пока не вступило в законную силу", – сообщила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Жансая Таирова.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Турксибский районный суд Алматы частично удовлетворил иск семьи пятилетней Инсаф Асметуллаевой к авиакомпании, обязав перевозчика выплатить 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.