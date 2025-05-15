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Общество

В Актобе родные мужчины, похороненного как бомжа, отсудили у полиции компенсацию

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 00:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Актобе Департамент полиции по решению суда обязан выплатить компенсацию родственникам мужчины, которого по ошибке похоронили как неопознанного, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 мая телеканал "КТК", инцидент произошел осенью прошлого года. Сестра Амана Жакаева обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Позже выяснилось, что мужчина утонул еще летом, а его тело более двух месяцев хранилось в морге как неопознанное. Все это время родственники пытались его найти.

Как установлено в ходе внутреннего расследования, участковый инспектор, знакомый с семьей погибшего, не сообщил им о найденном теле. Лишь после подачи официального заявления о розыске он уведомил родственников, что мужчина уже был захоронен в братской могиле как безымянный. Впоследствии семья установила на этом месте памятник.

По итогам внутренней проверки сотрудник полиции был уволен за халатность. Родственники погибшего подали иск о компенсации морального вреда, потребовав по 2 млн тенге каждому. Суд удовлетворил требования частично.

"Истцы потребовали по 2 миллиона тенге компенсации каждому. Суд частично удовлетворил иск – с департамента полиции взыскано по 300 тысяч тенге в пользу каждого заявителя. Решение суда пока не вступило в законную силу", – сообщила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Жансая Таирова.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Турксибский районный суд Алматы частично удовлетворил иск семьи пятилетней Инсаф Асметуллаевой к авиакомпании, обязав перевозчика выплатить 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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