"Вырвал ружье и несколько раз ударил им": как подсудимый напал на Шерзата Полата и его дядю

16 мая 2025 года в суде допросили подсудимого Нуркияса Ильясова, который отобрал ружье и участвовал в драке с Шерзатом Полатом в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

"3 октября 2024 года ночью с Равилем мы пошли в кафе. К нам присоединились Дана, Эльмира, потом остальные ребята пришли. Шынгыз сказал, что Нурбола Токтаубаева избили, мы поехали к нему. Там была группа парней. Мы хотели поздороваться, но они злые были. Я спросил, что случилось? Мне не ответили. Шерзат ударил меня, Каржаубай Нурымов вынес нож, а там Нурканат в нашу сторону стрелял. Рядом Абзал Шынасыл был. Тогда Шерзат Полат снова меня ударил. Нурканат опять стал целиться и стрелять. Чуть не попал, я успел увернуться. Я просил остановиться, но Нурканат намеревался стрелять и грозил убить. Тогда я разозлился, вырвал ружье из его рук и ударил несколько раз им. Потом мы сели в машину и уехали в другой магазин. А после в сторону биатлона поехали. Оттуда вниз ехали и нас задержали. Привезли в РУВД всех". Нуркияс Ильясов

По словам Нуркияса Ильясова, драка продлилась не более 3-4 минут. И если бы сотрудники магазина не угрожали ножом и не открыли стрельбу, убийства не произошло бы.

Суд намерен был допросить Дидара Калиахмета, однако он заявил, что пока не готов дать показания.

16 мая 2025 года также допрошен несовершеннолетний подсудимый по уголовному делу.