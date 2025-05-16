Четыре преступления и слово "Хутор": подсудимый увильнул от вопросов адвоката по делу Шерзата Полата

16 мая 2025 года в суде адвокат потерпевшей стороны по делу Шерзата Полата задал каверзные вопросы обвиняемому Нуркиясу Ильясову, сообщает Zakon.kz.

Представитель потерпевшей стороны Меирман Шекеев поинтересовался его криминальным прошлым.

"Согласно материалам уголовного дела, вы в 2014 году обвинялись в хулиганстве, дело это было прекращено. В 2021 году также были привлечены к уголовной ответственности по ст. 107 п. 1 УК РК. В 2022 году – опять ст. 293 п. 1 УК РК. В 2024 году 4 апреля – по ст. 107 п. 2 УК РК были наказаны. Эти судимости погашены?" Меирман Шекеев

На вопрос подсудимый отказался отвечать. Тогда адвокат заявил, что изучил его страницу в соцсетях и нашел фото с автоматом и со словом "Хутор", выложенным пулями. На это Ильясов также не стал давать никаких пояснений.

Ранее из анкетных данных стало известно: Нуркияс Ильясов, 1998 года рождения, уроженец Талгара, казах. Среднее образование, безработный, не женат. Был судим по ст. 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

16 мая 2025 года он дал признательные показания, что вырвал из рук Нурканата Гаипбаева ружье и несколько раз им бил его.

Также в суде был допрошен несовершеннолетний подсудимый по уголовному делу.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшего общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.