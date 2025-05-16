"Видел, как вытирали нож и ружье": школьник о происшествии у магазина "Камажай" в Талгаре
Думан Ыскак рассказал, как стал фигурантом дела об убийстве Шерзата Полата.
"Прежде всего, от чисто сердца прошу прощения у потерпевшей стороны. 3 октября 2024 года я был дома, оказалось, мне Нурбол звонил. Я перезвонил, он сказал, что выпил, некого попросить, поэтому хотел, чтобы я сел за руль его машины и забрал его. Из-за того, что он старше, я с уважением согласился. Сначала мы отвезли его друга. Потом Нурбол позвонил Шынгызу, он сказал, что в кафе. Нурбол попросил на минут 15 заехать к нему".Думан Ыскак
В кафе Нурбол с кем-то разговаривал по телефону, а потом сказал Думану Ыскаку, что его друга Дархана ударили, и попросил съездить с ним в магазин.
"Там был Каражаубай, Дархан. Он сказал, что Дархан не оплатил покупку. Тогда Нурбол заплатил все, и мы ушли. Но в пути Дархан был обижен, сказал Нурболу, что оплатил все и показал чеки. Мы вернулись сказать об этом. На месте я спросил у Каржаубая, он объяснил ситуацию. Я спросил, не держит ли он на нас зла, он ответил – нет. Я пояснил ему, что Дархана не знаю, ради Нурбола приехал. А потом сел в машину".Думан Ыскак
Дархан Ыскак ждал Нурбола в машине и не раз просил его уехать, однако знакомый просил его еще немного подождать.
"Позже еще люди подтянулись. Я услышал звук стрельбы. Испугался, машину немного назад отогнал. Через минуты 4-5 "мерс" проехал. Я подумал, что там Нурбол, и поехал за ним, чтобы вернуть ему авто. Так и оказалось, он был там. Они остановились у другого магазина. Нурбол сказал еще немного подождать. Там я видел, что Абзал Шынасыл нож вытирал, и в машине у парней было ружье. Ничего подозрительного не было. Спрашивал, что случилось, они сказали, что все хорошо. Никаких разговоров не было. Потом мы в сторону гор поехали, оттуда я домой ушел. На следующий день в школе узнал, что Шерзат погиб и были задержаны парни и девушки. Я хотел сообщить в полицию, но боялся. Через два дня меня позвали на допрос".Думан Ыскак
Отметим, что в ходе главного судебного разбирательства родные Шерзата Полата заявили, что Думан Ыскак не участвовал в драке, и просили суд освободить его.
4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.
17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.