"Видел, как вытирали нож и ружье": школьник о происшествии у магазина "Камажай" в Талгаре

16 мая 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу допросили несовершеннолетнего подсудимого по делу об убийстве подростка Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Думан Ыскак рассказал, как стал фигурантом дела об убийстве Шерзата Полата.

"Прежде всего, от чисто сердца прошу прощения у потерпевшей стороны. 3 октября 2024 года я был дома, оказалось, мне Нурбол звонил. Я перезвонил, он сказал, что выпил, некого попросить, поэтому хотел, чтобы я сел за руль его машины и забрал его. Из-за того, что он старше, я с уважением согласился. Сначала мы отвезли его друга. Потом Нурбол позвонил Шынгызу, он сказал, что в кафе. Нурбол попросил на минут 15 заехать к нему". Думан Ыскак

В кафе Нурбол с кем-то разговаривал по телефону, а потом сказал Думану Ыскаку, что его друга Дархана ударили, и попросил съездить с ним в магазин.

"Там был Каражаубай, Дархан. Он сказал, что Дархан не оплатил покупку. Тогда Нурбол заплатил все, и мы ушли. Но в пути Дархан был обижен, сказал Нурболу, что оплатил все и показал чеки. Мы вернулись сказать об этом. На месте я спросил у Каржаубая, он объяснил ситуацию. Я спросил, не держит ли он на нас зла, он ответил – нет. Я пояснил ему, что Дархана не знаю, ради Нурбола приехал. А потом сел в машину". Думан Ыскак

Дархан Ыскак ждал Нурбола в машине и не раз просил его уехать, однако знакомый просил его еще немного подождать.

"Позже еще люди подтянулись. Я услышал звук стрельбы. Испугался, машину немного назад отогнал. Через минуты 4-5 "мерс" проехал. Я подумал, что там Нурбол, и поехал за ним, чтобы вернуть ему авто. Так и оказалось, он был там. Они остановились у другого магазина. Нурбол сказал еще немного подождать. Там я видел, что Абзал Шынасыл нож вытирал, и в машине у парней было ружье. Ничего подозрительного не было. Спрашивал, что случилось, они сказали, что все хорошо. Никаких разговоров не было. Потом мы в сторону гор поехали, оттуда я домой ушел. На следующий день в школе узнал, что Шерзат погиб и были задержаны парни и девушки. Я хотел сообщить в полицию, но боялся. Через два дня меня позвали на допрос". Думан Ыскак

Отметим, что в ходе главного судебного разбирательства родные Шерзата Полата заявили, что Думан Ыскак не участвовал в драке, и просили суд освободить его.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.