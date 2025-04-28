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Происшествия

Дело Шерзата Полата: свидетель подтвердила, кто стрелял из ружья

Дело Шерзата Полата: свидетель подтвердила, кто стрелял из ружья, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 13:09 Фото: Zakon.kz
28 апреля 2025 года свидетель по делу об убийстве Шерзата Полата рассказала, кто стрелял из ружья в день трагедии у магазина "Камажай" в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжили допрос свидетельницы Эльмиры Нурбековой. Защитники настояли, чтобы она описала человека, который в день убийства несколько раз выстрелил из ружья. По ее словам, это был дядя покойного Шерзата Полата Нурганат Гаепбаев.

"Это был бородатый мужчина, в кепке, серой футболке или кофте и в темных спортивных штанах. Сначала я опознала его по фотографии. Потом мы видели друг друга на очной ставке. Фамилию я не помню. Как поняла, он шел как потерпевший. Это дядя умершего мальчика". Эльмира Нурбекова

Кроме того, Нурбекова вспомнила, что происходящее на видео снимала бабушка Шерзата Полата Жумабеке Кадирова.

"Я никого не удерживала. Просто стояла у припаркованной машины. Я когда увидела сам процесс суда, на тот момент я вспомнила, что где-то ее видела. Она была в платке, и я поняла, что это бабушка умершего мальчика, она снимала на видео. Я сказала, зачем вы снимаете, лучше вызовите скорую". Эльмира Нурбекова

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

18 апреля 2025 года показания дали бабушка, мама и папа погибшего подростка. Также стало известно, как на месте происшествия оказались две девушки и друзья Шерзата Полата. Адвокаты заявили о нестыковках в показаниях свидетельницы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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