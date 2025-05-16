#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
510.58
571.8
6.34
Общество

Обвиняемый Шынгыс Белгожаев о нападении на Шерзата Полата: Перепутал с тем, кто стрелял

Перепутал с тем, кто стрелял: обвиняемый в убийстве Шынгыс Белгожаев о нападении на Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 15:02 Фото: Zakon.kz
Подсудимый Шынгыс Белгожаев рассказал в суде, почему в ночь с 3 на 4 октября 2024 года напал на Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, как перепутал Шерзата Полата и Нурканата Гаипбаева, из-за чего избил подростка.

"3 октября после работы вечером я встретился с Азаматом Токтаубаевым. Нуркияс Ильясов позвонил и сказал, что в кафе. Мы к нему поехали. Там еще Равиль Сакиев, Абзал Шынасыл и две девушки были. Потом Нурбол Токтаубаев позвонил. Он пришел с Думаном Ыскаком и вскоре они ушли. Потом Нурбол опять позвонил, объяснил ситуацию и позвал в магазин. Мы все поехали".Шынгыс Белгожаев

По его словам, в магазине они увидели Нурбола, Думана и Дархана.

"Дархана лицо было в крови. Он сказал, что его ударили. Тогда Каржаубай из магазина вышел с ножом. Я вытащил свой нож с мыслью, что он уберет его. Но он все равно грозил. Тогда я пнул дверь и толкнул в магазин Каржаубая".Шынгыс Белгожаев

Из-за этого началась драка, потом была стрельба.

"Нурканат Гаипбаев несколько раз стрелял, снова зарядил и хотел стрельнуть. Тогда на него все побежали. Я перепутал с бородатым, который стрелял, и начал бить Шерзата. Это я увидел только на видео здесь в суде. В обвинительном акте я не согласен с тем, что бил Шерзата клинком ножа. Остальное признаю. У Каржаубая был кухонный нож, а у меня поменьше – складной, туристический нож".Шынгыс Белгожаев

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшего общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Кто должен принять решение о последнем звонке для выпускников школ, рассказали в Минпросвещения
Общество
15:01, Сегодня
Кто должен принять решение о последнем звонке для выпускников школ, рассказали в Минпросвещения
Четыре преступления и слово "Хутор": подсудимый увильнул от вопросов адвоката по делу Шерзата Полата
Общество
14:24, Сегодня
Четыре преступления и слово "Хутор": подсудимый увильнул от вопросов адвоката по делу Шерзата Полата
"Вырвал ружье и несколько раз ударил им": как подсудимый напал на Шерзата Полата и его дядю
Общество
12:44, Сегодня
"Вырвал ружье и несколько раз ударил им": как подсудимый напал на Шерзата Полата и его дядю
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: