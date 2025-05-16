Обвиняемый Шынгыс Белгожаев о нападении на Шерзата Полата: Перепутал с тем, кто стрелял

Подсудимый Шынгыс Белгожаев рассказал в суде, почему в ночь с 3 на 4 октября 2024 года напал на Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Он рассказал, как перепутал Шерзата Полата и Нурканата Гаипбаева, из-за чего избил подростка.

"3 октября после работы вечером я встретился с Азаматом Токтаубаевым. Нуркияс Ильясов позвонил и сказал, что в кафе. Мы к нему поехали. Там еще Равиль Сакиев, Абзал Шынасыл и две девушки были. Потом Нурбол Токтаубаев позвонил. Он пришел с Думаном Ыскаком и вскоре они ушли. Потом Нурбол опять позвонил, объяснил ситуацию и позвал в магазин. Мы все поехали". Шынгыс Белгожаев

По его словам, в магазине они увидели Нурбола, Думана и Дархана.

"Дархана лицо было в крови. Он сказал, что его ударили. Тогда Каржаубай из магазина вышел с ножом. Я вытащил свой нож с мыслью, что он уберет его. Но он все равно грозил. Тогда я пнул дверь и толкнул в магазин Каржаубая". Шынгыс Белгожаев

Из-за этого началась драка, потом была стрельба.

"Нурканат Гаипбаев несколько раз стрелял, снова зарядил и хотел стрельнуть. Тогда на него все побежали. Я перепутал с бородатым, который стрелял, и начал бить Шерзата. Это я увидел только на видео здесь в суде. В обвинительном акте я не согласен с тем, что бил Шерзата клинком ножа. Остальное признаю. У Каржаубая был кухонный нож, а у меня поменьше – складной, туристический нож". Шынгыс Белгожаев

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшего общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.