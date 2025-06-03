Дело Шерзата Полата: заявления подсудимых на прениях

3 июня 2025 года в Талдыкоргане на прениях в суде выступили обвиняемые по делу об убийстве подростка Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Подсудимый Дархан Аскентай выразил соболезнования семье погибшего подростка.

"Я позвал друга, но не для того, чтобы отомстить. На видео видно, что я никого не бил, оружия при себе не имел. Жалею, что позвал Нурбола, не думал, что так все завершится. Каржаубай Шерзату соврал, если бы, когда парни пришли, он не угрожал ножом, так бы не случилось. Я прошу Каржаубая Нурымова привлечь по статье, которую вы мне предъявляете". Дархан Аскентай

Равиль Сакиев попросил прощения у бабушки Шерзата Жумабике Кадировой за то, что пинал ее сына Нурканата Гаипбаева.

"Нурканат в первых показаниях сказал, что Азамат пырнул его ножом, потом говорил – Нуркияс. Мы с Нурканатом знакомы с 2017 года. Может, он перепутал меня с кем-то. Когда я сказал, что он стрелял, он в ответ заявил, что скажет, что я его пырнул ножом. На видео видно, что мы спокойно разговариваем. После того, как была стрельба, я разозлился и несколько раз пнул Нурканата. Сожалею об этом. Отрицаю, что я наносил ему ножевые ранения". Равиль Сакиев

Нурбол Токтаубаев также попросил прощения у общества и отметил, что сожалеет о случившемся.

"Я частично признал вину и не оправдываю себя. Но я не ходил в магазин для разборок. Не применял силу, не носил с собой оружия. Просто хотел разобраться в ситуации и помирить Дархана и Шерзата. Не было намерений устраивать драк. Призывал Нурымова к спокойствию. Я не говорил, что "хуторский". Он сам вынес нож и угрожал Дархану. Мой младший брат Азамат также не дрался. Нурканат стрелял в нас, поэтому я пнул его, за что прошу прощения. Прошу завести уголовное дело в отношении Каржаубая Нурымова". Нурбол Токтаубаев

Азамат Токтаубаев заявил, что трагедия с Шерзатом ему преподала важный жизненный урок. Добавив, что он и остальные ребята на скамье подсудимых – не враги народа и не представляют опасности обществу.

"Я дома был 3 октября 2024 года, из-за того, что болел, нужно было поехать в аптеку. Как раз ко мне Шынгыс Белгожаев приехал. Только потому, что нужны были лекарства, я попросил съездить в аптеку. Мы случайно заехали в кафе поздороваться с друзьями. У нас не было цели формировать группировку для разборок. Когда позвонил брат, я не знал, что там нас ждет нож и ружье. Я решил узнал, как там у брата дела. При себе не имел ножа. Каржаубай говорит, камнем бил его, Нурканат говорил, что "бабочкой" размахивал, а прокурор заявила, что я с кухонным ножом там был. Вообще ничего такого у меня не было. Я находился на пробации, меня контролировали, и из-за того, что уже был судим, я многое осознал. Я понимаю пострадавших. Сожалею, что так произошло. Это большой урок для меня. Моя ошибка, что я оказался там на месте. У меня семья, годовалый ребенок. Я не опасен для общества, мы не враги народа. Прошу справедливости". Азамат Токтаубаев

Думан Ыскак согласился с выступлением своего адвоката и попросил суд оправдать его.

"Я поздно узнал о преступлении. Прошу оправдать меня, хочу справедливости. Да, я многих подсудимых знаю, мы живем в одном поселке, все друг другу помогали и жили дружно". Думан Ыскак

Шынгыс Белгожаев подчеркнул, что все обвиняемые не сыновья депутатов, акимов, прокуроров, а из простых семей.

"Я жалею, что ходил туда, вмешался в драку. Прошу прощения у пострадавшей семьи и сильно сожалею о произошедшем. Мы не преступная группировка, не думали, что такое произойдет. Если бы знали, что нас ждет ружье, не ходил бы туда. Нурымов сказал, что я гонялся за ним с ножом, это ложь. Я не бил рукояткой ножом Шерзата. На видео сложилось такое впечатление. Мне делали операцию, я не могу сжать кулак, поэтому бил краем ладони. Если бы Шерзат не бил Дархана, если бы Нурымов не угрожал ножом, если бы Нурканат не стрелял в нас – такое не произошло бы. Мы все в этом мире временны. Жаль, что мы стали виновниками этих трагических ситуаций. Думан абсолютно без вины сидит с нами. С Дидаром я не был знаком. Мы не сыновья депутатов, акимов, прокуроров, мы все из простых семей. Прошу Каржаубая Нурымова по ст. 293 УК РК привлечь к ответственности. По возмещению морального вреда в размере 660 млн тенге – мы до конца жизни таких денег не заработаем". Шынгыс Белгожаев

Нуркияс Ильясов попросил справедливого суда, отметив, что не трогал Шерзата Полата, но бил его дядю.

"Прошу прощения, никому такого не желаю. Жалею, что пошел туда. Шерзат первый ударил меня, его дядя стрелял – если бы не это, мы бы просто поговорили. Дархана я не знаю, ради Нурбола пошли, узнать о ситуации. Это быстро произошло. Два раза он стрелял в нас, в третий раз он заряжал, подумал, что точно попадет в нас, поэтому вырвал из его рук ружье и ударил его. Прошу прощения. Прошу справедливого суда. Шерзата я не трогал, только Нурканата бил". Нуркияс Ильясов

Дидар Калиахмет не сдержал слез и попросил прощения у своей семьи и родных Шерзата Полата.

"Прошу прощения у родных Шерзата за то, что не позвонил в полицию в тот день. Прошу прощения у своей семьи за гнев и проклятие народа. Прокуроры не смогли доказать того, что я дрался. Я сразу уехал с места". Дидар Калиахмет

Абзал Шынасыл признался, что готов понести любое справедливое наказание, однако не убивал Шерзата Полата.

"Я Шерзата не убивал, если бы убивал, я бы сразу признался. Я не тот, кто убегает от ответственности. Не боюсь наказания, понесу его. Но прошу справедливости. Прошу прощения у казахского народа. Пишут, что я богатый, властный, но у меня одна простая мама. Мы не группировка". Абзал Шынасыл

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата. 2 июня 2025 года в суде начались прения.