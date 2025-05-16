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Общество

Когда спадет изнуряющая жара, обрушившаяся на Алматы и Шымкент

Когда спадет изнуряющая жара, обрушившаяся на Алматы и Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 15:37 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 17 по 19 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в предстоящие воскресенье и понедельник в Алматы и Шымкенте сильная жара сменится дождями и градом.

Прогноз погоды по Алматы

  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С.
  • 18 мая: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +26+28°С.
  • 19 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +20+22°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 17 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо- западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +39+41°С.
  • 18 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +25+27°С.
  • 19 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.

Чуть больше повезет жителям столицы, у которых на протяжении трех дней ожидаются дожди и даже ливни.

Прогноз погоды по Астане

  • 17 мая: переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Днем пыльная буря. Ветер северо-восточный 9-14, во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +31+33°С.
  • 18 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +17+19°С.
  • 19 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +17+19°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 15:37
Сильная жара в Алматы: ДЧС обратился к жителям города

Ранее синоптики сообщили, что майская жара резко уйдет из Казахстана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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