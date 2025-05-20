В МВД озвучили топ запрещенных "передачек" в 2025 году

Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана выпустил важную памятку для посетителей колоний. В ней отмечено, что за попытку доставки запрещенных предметов с начала 2025 года задержаны 129 человек, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным Комитета, попытки доставки запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов), строго запрещены и влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

К числу запрещенных предметов относятся:

мобильные телефоны и SIM-карты,

наркотические и психотропные вещества,

алкогольные напитки,

денежные средства и иные предметы, пронос или доставка которых на режимную территорию запрещены.

"В случае выявления запуска дронов над охраняемой территорией информация незамедлительно передается в правоохранительные органы, а виновные лица привлекаются к ответственности". Пресс-служба КУИС

Казахстанцев в очередной раз предупреждают, что попытка передачи запрещенных предметов – это правонарушение, а в ряде случаев и уголовно наказуемое деяние.

Далее приведена статистика.

С начала 2025 года при попытке доставки изъято:

229 мобильных телефонов;

53,33 литра спиртных напитков;

8,59 кг наркотических веществ;

534 750 тенге денежных средств.

Ответственность за нарушения:

За попытку передачи запрещенных предметов задержаны 129 граждан.

К административной ответственности по ст. 481 КоАП РК привлечены 69 лиц, 32 дела находятся на рассмотрении суда.

По ст. 296 и 297 УК РК к уголовной ответственности привлечены 19 лиц, из них 9 дел прекращено по ст. 35 и 45 УПК РК.

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