В МВД озвучили топ запрещенных "передачек" в 2025 году
Так, согласно данным Комитета, попытки доставки запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (дронов), строго запрещены и влекут ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.
К числу запрещенных предметов относятся:
- мобильные телефоны и SIM-карты,
- наркотические и психотропные вещества,
- алкогольные напитки,
- денежные средства и иные предметы, пронос или доставка которых на режимную территорию запрещены.
"В случае выявления запуска дронов над охраняемой территорией информация незамедлительно передается в правоохранительные органы, а виновные лица привлекаются к ответственности".Пресс-служба КУИС
Казахстанцев в очередной раз предупреждают, что попытка передачи запрещенных предметов – это правонарушение, а в ряде случаев и уголовно наказуемое деяние.
Далее приведена статистика.
С начала 2025 года при попытке доставки изъято:
- 229 мобильных телефонов;
- 53,33 литра спиртных напитков;
- 8,59 кг наркотических веществ;
- 534 750 тенге денежных средств.
Ответственность за нарушения:
- За попытку передачи запрещенных предметов задержаны 129 граждан.
- К административной ответственности по ст. 481 КоАП РК привлечены 69 лиц, 32 дела находятся на рассмотрении суда.
- По ст. 296 и 297 УК РК к уголовной ответственности привлечены 19 лиц, из них 9 дел прекращено по ст. 35 и 45 УПК РК.
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