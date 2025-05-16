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Жара накрыла Казахстан: МЧС просит не геройствовать и пить больше воды

МЧС, Казахстан, жара, рекомендации, вода, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 09:50 Фото: pxhere
В Казахстане в середине мая наблюдается сильная жара. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступило с заявлением и напомнило жителям страны меры предосторожности при высоких показателях термометра, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным МЧС, при зное необходимо:

  • ограничить пребывание на улице, особенно в самые жаркие часы;
  • избегать интенсивной физической нагрузки;
  • соблюдать питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков;
  • купаться только на оборудованных пляжах;
  • не оставлять детей без присмотра у воды.

Далее отмечено, если произошла чрезвычайная ситуация, следует сообщить об этом по номеру "112".

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, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 09:50
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Стоит отметить, что синоптики постоянно предоставляют прогнозы погоды. К примеру, известно, что на днях температура в Алматы прогреется до 37 градусов. Но город спасет дождь. Подробнее о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 16 по 18 мая можно прочитать по этой ссылке.

Также о том, как пережить аномальную жару, можно прочитать здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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