Жара накрыла Казахстан: МЧС просит не геройствовать и пить больше воды
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В Казахстане в середине мая наблюдается сильная жара. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступило с заявлением и напомнило жителям страны меры предосторожности при высоких показателях термометра, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным МЧС, при зное необходимо:
- ограничить пребывание на улице, особенно в самые жаркие часы;
- избегать интенсивной физической нагрузки;
- соблюдать питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков;
- купаться только на оборудованных пляжах;
- не оставлять детей без присмотра у воды.
Далее отмечено, если произошла чрезвычайная ситуация, следует сообщить об этом по номеру "112".
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Стоит отметить, что синоптики постоянно предоставляют прогнозы погоды. К примеру, известно, что на днях температура в Алматы прогреется до 37 градусов. Но город спасет дождь. Подробнее о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 16 по 18 мая можно прочитать по этой ссылке.
Также о том, как пережить аномальную жару, можно прочитать здесь.
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