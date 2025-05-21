В Петропавловске местный пенсионер превратил серый двор в увлекательный

64-летний Бакитжан Адилов из Петропавловска своими руками преобразил безликую детскую площадку, сообщает Zakon.kz.

Фигурки и конструкции он мастерит из подручных материалов, передает "Первый канал "Евразия". Последняя композиция мастера посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В планах – соорудить фигуру в честь известного велогонщика-земляка Александра Винокурова.

Отдельная гордость двора – это зеленый уголок, клумбы, деревья, цветы. Поддерживать чистоту и красоту стараются и жильцы. Четыре года назад они победили в конкурсе "Лучший двор".

"Сейчас трудно поверить, что когда-то это был заросший травой участок", – говорится в репортаже.

На днях в Кентау прошел необычный дворовой конкурс чистоты. Жители многоквартирных домов по улице Ш. Уалиханова дружно вышли во двор, чтобы очистить территорию от мусора и сорной травы, а также благоустроить окружающую среду.