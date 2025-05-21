"Три раза пырнул ножом в бедро": Абзал Шынасыл об убийстве Шерзата Полата

Единственный обвиняемый в убийстве Шерзата Полата из девяти подсудимых – Абзал Шынасыл – дал показания в суде в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

21 мая 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу допросили подсудимого Абзала Шынасыла. Ему вменяют две статьи Уголовного кодекса: п. 5), 9), 14) ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 24 УК РК "Убийство", п. 1), 7), 9) ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство".

Он рассказал, что 3 октября 2024 года был дома. Позвонил Нуркиясу Ильясову, который сказал, что с Равилем Сакиевым отдыхает в кафе. Парень решил присоединиться к ним.

"Пришли Дана и Эльмира, потом с нами сидели Нурбол, Азамат и Шынгыс. Нурбол был взволнованный, сказал, что его друга избили. Я не придал значения его словам и пошел танцевать. Когда вернулся к столу, его уже не было. Кафе закрывалось. Тогда уже не было Азамата и Шынгыса. Азамат позвонил, заявил, что его брата Нурбола избили на улице Менделеева возле магазина, попросил поехать и вместе забрать его". Абзал Шынасыл

В кафе снова приехали Шынгыс Белгожаев и Азамат Токтаубаев, все сели к ним и уехали, кроме Абзала Шынасыла, который не влез в авто. Он увидел знакомого Талгата Аширбаева и попросил подбросить его до магазина "Камажай".

"В пути Дана написала мне, что там драка, мол, где я. Я увидел, что на месте шумит толпа. Остановил машину и вышел. Когда влез в толпу, Нурканат Гаипбаев побежал в мою сторону. Я его ударил. Вдруг он направился в сторону другого магазина "Береке". Там в темноте стояла машина. Где он взял ружье и вернулся к нам. Сначала он стрельнул вверх. Я замер. Он приблизился к нам и стал прицеливаться. Я попросил его бросить оружие. А он ответил, что будет стрелять. Тогда я крикнул: "Стреляй". Он стрельнул. Пуля пролетела у моего уха. Один из наших парней побежал к Нурканату, потому что он намеревался еще стрелять. Он хотел забрать у него ружье. Но Нурканат дал отпор и толкнул парня. И пошел назад по улице Шота Руставели. Я пошел за ним, прячась, чтобы он не выстрелил в меня". Абзал Шынасыл

Азбал Шынасыл увидел Шерзата Полата, который уже был обессилен.

"Смотрю, Шерзат упал, не знаю почему. Он сидел и кричал: "Скорую". Тогда я побежал и ударил его. Кто-то меня потянул, смотрю Дархан, из-за того, что я не был знаком с ним, два раза ударил его. Я думал, Нурканат убежал, но на видео увидел, что он был подальше. Пошел, смотрю, у Шерзата немного были приспущены штаны и он лежал на земле. Я вытащил нож и три раза ударил его по бедру. Все стали кричать – уходим. Я за ними сел в авто. Спереди сидел Азамат Токтаубаев, рядом с ним было ружье". Абзал Шынасыл

Группа поехала в другой магазин. Там Абзал Шынасыл смыл кровь Шерзата Полтата с ножа.

"Я вытащил нож. Дана полила напитком, я вымыл и вытер, чтобы не осталось отпечатков пальцев. Далее мы направились в сторону биатлона. В машине были Азамат, Нурбол, Дархан, Думан. Там я спросил у Дархана, кто он, что вообще произошло? Первым вышел Думан и ушел домой. Нурбол пересел за руль и мы поехали вверх. Там стояли. Равилю и Шынгысу сказал, что я три раза пырнул ножом кого-то. Там же я избавился от улик и выкинул нож. Приехал парень по имени Юлдаш и сказал, что у магазина убили юношу. Я думал, они меня просто пугают. Чуть позже нас задержала патрульная". Абзал Шынасыл

Подсудимый ответил, почему носил с собой нож.

"За три дня до этого на заправке на меня напали незнакомцы. Они избили меня, гоняли с ножом. Поэтому я стал носить с собой нож. Талгар – маленький город. Думал, если встречусь с ними и они снова нападут на меня, то буду защищаться. В кафе я показывал нож Нуркиясу, рассказал о случившемся". Абзал Шынасыл

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев рассказал, что подозреваемых в поджоге дома Шерзата Полата пока не установили. Следователи намерены через спутник просмотреть тот период.