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Общество

Бил ножом только Нурканата Гаипбаева: Абзал Шынасыл "переиграл" показания

Нанес удары ножом только Нурканату Гаипбаеву: Абзал Шынасыл &quot;переиграл&quot; с показаниями, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 12:35 Фото: Zakon.kz
Обвиняемый в убийстве Шерзата Полата заявил, что ранее согласился и договорился с подсудимыми взять на себя убийство Шерзата Полата, однако в суде решил рассказать правду, сообщает Zakon.kz.

21 мая 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу допрашивали подсудимого Абзала Шынасыла, который ранее признался, что несколько раз ударил ножом Шерзата Полата. Однако он неожиданно заявил, что никому, кроме Нурканата Гаипбаева, не наносил телесных повреждений.

"Есть нестыковки в материалах дела. Ранее в своих показаниях вы ничего не говорите про Шерзата. Гаипбаев на видео говорит, что вы только его ударили ножом. Как так получается?" – обратились к подсудимому адвокаты.

На что Абзал Шынасыл отказался от прежних показаний, в частности, от того, что убил Шерзата Полата.

"Мои показания после 16 октября 2024 года даны по договоренности. Раз меня обвиняют в убийстве, я решил все на себя взять, и мы договорились с подсудимым Шынгысом Белгожаевым дать такие показания, потому что только у нас были ножи. Я подумал, что если возьму все на себя, то мера наказания будет смягченная. Но потом мне адвокаты пояснили, что нужно говорить только правду. Я много думал и хочу сказать, что я не наносил ударов ножом Шерзату Полату. Я признаюсь, что три раза ударил ножом по бедру только Нурканата Гаипбаева. Я был разозлен, потому что он стрелял в нас. У меня не было цели убить кого-то. Нурканата не до конца проткнул ножом, хотя у меня была такая возможность. Каржаубая Нурымова я не видел на месте. Бабушку Шерзата я не удерживал, тем более не толкал. Кроме Гаипбаева я никого не трогал". Абзал Шынасыл

Хотя на этом же заседании единственный обвиняемый в убийстве Шерзата Полата Абзал Шынасыл дал другие показания.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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