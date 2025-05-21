Мошенники просят у павлодарцев деньги на оплату похорон ветерана ВОВ
Жительница Павлодара Ольга Катаева получила рассылку от правнучки недавно ушедшей из жизни любимицы горожан, ветерана Великой Отечественной войны Марии Курбатовой.
"С правнучкой Марии Даниловны – Анжеликой – я знакома, ее телефонный номер есть в контактах. Мне от нее пришло сообщение с просьбой занять 320 тысяч тенге. И следом короткое голосовое "Это я, все в порядке!". Голос похож, но я перезвонила и узнала, что это мошенники", – рассказала Ольга Катаева корреспонденту Zakon.kz.
По словам правнучки ветерана Анжелики Сидоренко, мошенники взломали ее аккаунт и массово рассылают сообщения через WhatsApp.
"Это ужасно, что деньги просили в том числе якобы для покрытия долгов за погребение прабабушки. Мы ее недавно проводили в последний путь, можно сказать, весь город об этом знает. И, конечно, кто-то может попасться на этот обман. Меня саму в то же время пытались обмануть, предлагая открыть какие-то коды для микрофинансовых организаций. Я попросила людей не откликаться на рассылки и заблокировала незнакомые звонки", – рассказала Анжелика Сидоренко.
Девушка рассказала, что семья уже обратилась в полицию.
Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова
Мария Даниловна Курбатова скончалась 15 мая, ей был 101 год.
В марте 2025 года на встрече с корреспондентом Zakon.kz ветеран высказала главное пожелание молодому поколению: "Пусть все будет дружно и мирно! Пусть к этому стремятся все!".
В годы ВОВ уроженка Павлодарской области Мария Курбатова добровольно отправилась на фронт. Но сначала ее направили учиться в Центральную школу инструкторов снайперской подготовки в Московской области. Позже в составе 650-го ордена Суворова стрелкового полка 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии старший сержант, снайпер роты автоматчиков Курбатова участвовала в ожесточенных боях и была не единожды награждена за боевые заслуги.