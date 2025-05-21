Мошенники просят у павлодарцев деньги на оплату похорон ветерана ВОВ

Мошенники выдают себя за родственников ветерана Великой Отечественной войны Марии Курбатовой и рассылают павлодарцам сообщения с просьбой занять деньги якобы на оплату похорон. Правнучка Курбатовой рассказала, что ее аккаунт взломали, а семья уже обратилась в полицию, передает Zakon.kz.

Жительница Павлодара Ольга Катаева получила рассылку от правнучки недавно ушедшей из жизни любимицы горожан, ветерана Великой Отечественной войны Марии Курбатовой.

"С правнучкой Марии Даниловны – Анжеликой – я знакома, ее телефонный номер есть в контактах. Мне от нее пришло сообщение с просьбой занять 320 тысяч тенге. И следом короткое голосовое "Это я, все в порядке!". Голос похож, но я перезвонила и узнала, что это мошенники", – рассказала Ольга Катаева корреспонденту Zakon.kz.

По словам правнучки ветерана Анжелики Сидоренко, мошенники взломали ее аккаунт и массово рассылают сообщения через WhatsApp.

"Это ужасно, что деньги просили в том числе якобы для покрытия долгов за погребение прабабушки. Мы ее недавно проводили в последний путь, можно сказать, весь город об этом знает. И, конечно, кто-то может попасться на этот обман. Меня саму в то же время пытались обмануть, предлагая открыть какие-то коды для микрофинансовых организаций. Я попросила людей не откликаться на рассылки и заблокировала незнакомые звонки", – рассказала Анжелика Сидоренко.

Девушка рассказала, что семья уже обратилась в полицию.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Мария Даниловна Курбатова скончалась 15 мая, ей был 101 год.

В марте 2025 года на встрече с корреспондентом Zakon.kz ветеран высказала главное пожелание молодому поколению: "Пусть все будет дружно и мирно! Пусть к этому стремятся все!".

В годы ВОВ уроженка Павлодарской области Мария Курбатова добровольно отправилась на фронт. Но сначала ее направили учиться в Центральную школу инструкторов снайперской подготовки в Московской области. Позже в составе 650-го ордена Суворова стрелкового полка 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии старший сержант, снайпер роты автоматчиков Курбатова участвовала в ожесточенных боях и была не единожды награждена за боевые заслуги.