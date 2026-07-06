Токаев поздравил с Днем столицы

Утром 6 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы, сообщает Zakon.kz.

Со слов президента, именно в Астане бьется сердце суверенного Казахстана. Наша столица – символ Независимости государства, средоточие созидательной энергии нации, устремленной в будущее. В этом городе принимаются все судьбоносные для нашего народа решения.

"Астана стала движущей силой масштабных исторических событий. Наша столица обрела статус "умного города", где внедрены системы качественно нового управления. В то же время в столице появились парки, скверы, детские площадки – все это для жителей Астаны и ее гостей", – говорится в поздравлении.

Символично, что накануне Дня столицы вступила в силу Народная Конституция, открывшая эпохальную по своей сути страницу в летописи нашего государства. Это поистине историческое событие ознаменовало модернизацию основных институтов власти и общества. Новый Конституционный закон о статусе столицы усилил ведущую роль Астаны как политического, административного, экономического и культурного центра страны, подтвердил ее особое значение в дальнейшем развитии государства.

Последовательно укрепляется и международный авторитет Астаны, где принимаются решения по самым актуальным вопросам региональной и глобальной политики.

"Астане предстоит стать ярким примером воплощения в жизнь новой общественной этики, основанной на фундаментальных принципах ответственного гражданства, "Закона и Порядка", "Таза Қазақстан". Уверен, наша столица будет процветать и идти в авангарде строительства Справедливого Казахстана. Желаю вам, дорогие жители Астаны, благополучия и успехов!" Касым-Жомарт Токаев

С раннего утра 6 июля в Астане открыли участок улицы Шамши Калдаякова, а в 15:00 на площади перед зданием акимата города Астаны стартует традиционный турнир силачей "Толагай".