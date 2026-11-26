Сегодня, 26 ноября 2026 года, в социальных сетях распространили видео с предрассветной Астаной. Кадры с видами на столицу Казахстана, которая купается в первых лучах восходящего солнца, восхитили пользователей Сети, сообщает Zakon.kz.

Роликом поделился Телерадиокомплекс президента РК (ТРК).

"Команда TRK Lab запечатлела столицу в особенное время суток – когда город еще не проснулся, а новый день только начинается. Рабочая резиденция нашего президента предстает в золотистом утреннем свете. Первые лучи солнца высвечивают монументальный фасад, величественный шпиль Акорды и парк, подернутый серебристым инеем", – говорится под публикацией.

Казахстанцы в комментариях заявили, что резиденция президента – самая красивая. Большинство оставило множество смайликов в виде улыбающегося лица с глазами-сердечками.

"Уау!"

"Красота".

"Любимая Астана".

"Самая красивая резиденция у нас".

1 июня 2026 года 100 школьникам из всех регионов Казахстана посчастливилось побывать в Акорде. Для них провели экскурсию. Резиденция президента открыла свои двери в честь Международного дня защиты детей.