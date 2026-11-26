"Самая красивая резиденция": видео с Астаной в первых лучах восходящего солнца появилось в Казнете
Роликом поделился Телерадиокомплекс президента РК (ТРК).
"Команда TRK Lab запечатлела столицу в особенное время суток – когда город еще не проснулся, а новый день только начинается. Рабочая резиденция нашего президента предстает в золотистом утреннем свете. Первые лучи солнца высвечивают монументальный фасад, величественный шпиль Акорды и парк, подернутый серебристым инеем", – говорится под публикацией.
Казахстанцы в комментариях заявили, что резиденция президента – самая красивая. Большинство оставило множество смайликов в виде улыбающегося лица с глазами-сердечками.
- "Уау!"
- "Красота".
- "Любимая Астана".
- "Самая красивая резиденция у нас".
1 июня 2026 года 100 школьникам из всех регионов Казахстана посчастливилось побывать в Акорде. Для них провели экскурсию. Резиденция президента открыла свои двери в честь Международного дня защиты детей.