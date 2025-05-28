#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
512.16
580.94
6.39
Общество

Судмедэксперт рассказал, какие травмы были у дяди Шерзата Полата

Судмедэскперт рассказал, какие травмы были на теле дядя Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 11:25 Фото: Верховный суд РК
28 мая 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжилось главное судебное заседание по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Суд допросил Омирбека Жолымбетова. Он пояснил, что на момент проведения освидетельствования занимал должность судебно-медицинского эксперта в Лаборатории судебно-медицинских экспертиз по Алматинской области. Имеет 30-летний стаж работы. 9 октября 2024 года эксперт проводил исследование тела Нурканата Гаипбаева.

По его словам, на теле Гаипбаева было множество травм, ссадин и кровоподтеков: на голове, руках, ногах и области грудной клетки. Они могли быть образованы в результате действия тупых твердых предметов, а также от воздействия колюще-режущих предметов.

Адвокаты подсудимых интересовались о ранениях острым предметом. А их у пострадавшего было три – в области ягодицы справа.

"Я изучал тело после семи дней после происшествия. У него уже заживали раны и покрывались корочкой. По анатомии: глубина канала на ягодице может быть 0,5 до 1 см. Три повреждения колото-резаных по характеру были косо-вертикального направления, они располагались близко друг к другу. Данные повреждения были причинены одним предметом за короткое время – несколько секунд. Наиболее вероятно, что Гаипбаев находился спиной к нападавшему или наиболее близко к такому положению. Колото-резаные раны не могли повлечь за собой потерю сознания. Характер повреждений был незначительный, они бы не могли привести к инвалидности и со временем зажили бы сами".Омирбек Жолымбетов

По данным представленных медицинских документов, у Гаипбаева был диагноз после осмотра терапевта: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и ссадина в области лобной части головы, гематома в затылочной части головы, закрытая травма органов грудной клетки, ушиб мягких тканей в области обоих локтевых суставов, множественная колото-резаная травма в ягодичной области справа, ушиб мягких тканей коленного сустава.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
216 км/ч при лимите 140: вопиющий случай на трассе вблизи Калкамана
Общество
12:10, Сегодня
216 км/ч при лимите 140: вопиющий случай на трассе вблизи Калкамана
Что должен знать педагог об отпуске в Казахстане: сроки, доплаты, совместительство
Общество
11:49, Сегодня
Что должен знать педагог об отпуске в Казахстане: сроки, доплаты, совместительство
Полномочия АФМ хотят усилить в Казахстане
Общество
11:45, Сегодня
Полномочия АФМ хотят усилить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: