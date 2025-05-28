Судмедэксперт рассказал, какие травмы были у дяди Шерзата Полата
Суд допросил Омирбека Жолымбетова. Он пояснил, что на момент проведения освидетельствования занимал должность судебно-медицинского эксперта в Лаборатории судебно-медицинских экспертиз по Алматинской области. Имеет 30-летний стаж работы. 9 октября 2024 года эксперт проводил исследование тела Нурканата Гаипбаева.
По его словам, на теле Гаипбаева было множество травм, ссадин и кровоподтеков: на голове, руках, ногах и области грудной клетки. Они могли быть образованы в результате действия тупых твердых предметов, а также от воздействия колюще-режущих предметов.
Адвокаты подсудимых интересовались о ранениях острым предметом. А их у пострадавшего было три – в области ягодицы справа.
"Я изучал тело после семи дней после происшествия. У него уже заживали раны и покрывались корочкой. По анатомии: глубина канала на ягодице может быть 0,5 до 1 см. Три повреждения колото-резаных по характеру были косо-вертикального направления, они располагались близко друг к другу. Данные повреждения были причинены одним предметом за короткое время – несколько секунд. Наиболее вероятно, что Гаипбаев находился спиной к нападавшему или наиболее близко к такому положению. Колото-резаные раны не могли повлечь за собой потерю сознания. Характер повреждений был незначительный, они бы не могли привести к инвалидности и со временем зажили бы сами".Омирбек Жолымбетов
По данным представленных медицинских документов, у Гаипбаева был диагноз после осмотра терапевта: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и ссадина в области лобной части головы, гематома в затылочной части головы, закрытая травма органов грудной клетки, ушиб мягких тканей в области обоих локтевых суставов, множественная колото-резаная травма в ягодичной области справа, ушиб мягких тканей коленного сустава.
4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.
17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.