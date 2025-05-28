Судмедэксперт рассказал, какие травмы были у дяди Шерзата Полата

28 мая 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжилось главное судебное заседание по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Суд допросил Омирбека Жолымбетова. Он пояснил, что на момент проведения освидетельствования занимал должность судебно-медицинского эксперта в Лаборатории судебно-медицинских экспертиз по Алматинской области. Имеет 30-летний стаж работы. 9 октября 2024 года эксперт проводил исследование тела Нурканата Гаипбаева.

По его словам, на теле Гаипбаева было множество травм, ссадин и кровоподтеков: на голове, руках, ногах и области грудной клетки. Они могли быть образованы в результате действия тупых твердых предметов, а также от воздействия колюще-режущих предметов.

Адвокаты подсудимых интересовались о ранениях острым предметом. А их у пострадавшего было три – в области ягодицы справа.

"Я изучал тело после семи дней после происшествия. У него уже заживали раны и покрывались корочкой. По анатомии: глубина канала на ягодице может быть 0,5 до 1 см. Три повреждения колото-резаных по характеру были косо-вертикального направления, они располагались близко друг к другу. Данные повреждения были причинены одним предметом за короткое время – несколько секунд. Наиболее вероятно, что Гаипбаев находился спиной к нападавшему или наиболее близко к такому положению. Колото-резаные раны не могли повлечь за собой потерю сознания. Характер повреждений был незначительный, они бы не могли привести к инвалидности и со временем зажили бы сами". Омирбек Жолымбетов

По данным представленных медицинских документов, у Гаипбаева был диагноз после осмотра терапевта: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и ссадина в области лобной части головы, гематома в затылочной части головы, закрытая травма органов грудной клетки, ушиб мягких тканей в области обоих локтевых суставов, множественная колото-резаная травма в ягодичной области справа, ушиб мягких тканей коленного сустава.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству, и прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата.