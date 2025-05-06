Полицейский рассказал, кто ранил ножом Шерзата Полата и Нурканата Гаипбаева

6 мая 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжилось главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Свидетельские показания дал начальник отдела криминальной полиции Управления полиции Талгарского района Медет Адилжан. Он рассказал, что после происшествия отработал на месте, далее поехал в больницу для допроса одного из потерпевших – дяди Шерзата Полата Нурканата Гаипбаева. Полицейский задал ему несколько вопросов, показал фотографии некоторых подозреваемых и ответы записал на видео.

"В ту же ночь мы приехали в больницу. Сначала увидели врача, объяснили ему ситуацию, сказали, что хотели бы поговорить с пострадавшим. Он направил нас в палату. Там лежал Нурканат Гаипбаев. Он сказал, что в силах ответить на вопросы. Кроме нас по уголовному делу работали другие группы, они предоставили нам фото некоторых подозреваемых. Они сделаны после доставления их в участок". Медет Адилжан

Адвокаты поинтересовались у Медета Адилжана, чьи фотографии он показал Нурканату Гаипбаеву и кто конкретно нанес удары ножами потерпевшим.

"У меня были не все фотографии. Но те, что были, он опознал их. На фото показал, что Шерзата ножом ударил Абзал Шынысыл, а его – Азамат Токтаубаев. Касательно ружья сказал, что его принес Шерзат, а кто стрелял, нужно видео посмотреть, уже точно не помню. Все это мы записали на видео, других бесед у нас не было". Медет Адилжан

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству. Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата. 5 мая 2025 года показания дали семь свидетелей.